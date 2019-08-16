Из свежей почты

Никита Бабенко, 11 лет, задержка психоречевого развития, требуется лечение. 131 400 руб.

Внимание! Цена лечения 199 400 руб. ООО «Север» внесло 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 18 тыс. руб.

В десять месяцев сын пошел, начал говорить. А в полтора года его речь перестала развиваться. В три года Никите поставили диагноз: расстройство экспрессивной речи, моторная алалия, аутоподобное поведение. Мы стали заниматься с дефектологом, к шести годам Никита заговорил предложениями из нескольких слов. Сейчас сын учится в коррекционном классе. В 2016 году мы начали лечение в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), у Никиты вырос словарный запас. Помогите нам продолжить лечение! Римма Крищенко, Краснодарский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Надо улучшить память и концентрацию внимания, повысить интерес к обучению, развить коммуникативные навыки Никиты».

Дима Силкин, 6 лет, врожденная деформация стоп, рецидив справа, требуется лечение. 144 688 руб.

Внимание! Цена лечения 167 688 руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 23 тыс. руб.

Дима родился с искривленными стопами, в месяц мы начали лечение у ортопеда. До девяти месяцев ножки гипсовали, потом Дима носил ортопедическую обувь, мы ездили на массаж и ЛФК. Левая стопа выпрямилась, а вот правую полностью в правильное положение вывести не удалось. К трем годам состояние ног ухудшилось, сыну провели операцию на сухожилиях, но правая так и осталась искривленной, при ходьбе сын ставит ее на ребро. Долго ходить Дима не может, сильно устает. Нам готов помочь доктор Вавилов из Ярославля, но денег на лечение у нас нет. Светлана Силкина, Костромская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Димы рецидив деформации правой стопы. Планируется реконструкция переднего отдела стопы с фиксацией спицами и гипсования».

Лиза Лисова, 14 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 193 656 руб.

Внимание! Цена лечения 532 656 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 50 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 110 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 29 тыс. руб.

У дочки тяжелая форма болезни, ее кости стали ломаться еще внутриутробно. Диагноз Лизе поставили сразу, но лечения не назначили. Переломы случались регулярно, кости срастались неправильно. Только в три года мы начали лечение в клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) в Москве, оплатить его помог Русфонд. Благодаря терапии Лиза окрепла, научилась ползать. Ей провели несколько операций, кости укрепили штифтами. Последняя операция была в июне — Лизе установили штифт в левое плечо. Сейчас дочка ходит на костылях, по улице передвигается на коляске. Пришло время возобновить лечение препаратом памидронат и физическую реабилитацию. Не оставляйте нас! Надежда Лисова, Калужская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «С трех лет Лиза проходит лечение и реабилитацию, сейчас ей необходим еще один курс терапии».

Дима Барышников, 13 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 142 250 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. 171 250 руб. перечислено из средств, собранных для Арины Кайсаровой. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 29 тыс. руб.

Сын нормально рос и развивался, болел редко. А в начале этого года во время диспансеризации у Димы услышали шумы в сердце. В краевой больнице сыну поставили диагноз «дефект межпредсердной перегородки» и сказали, что нужна срочная операция, иначе не избежать осложнений. Дефект перегородки еще можно закрыть щадяще, с помощью окклюдера. Но у нас нет возможности собрать нужную сумму. Я работаю оператором машинного доения и слесарем, жена была дояркой в колхозе, пока он не развалился. Юрий Барышников, Алтайский край

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Димы дефект межпредсердной перегородки размером 6–7 мм, отмечаются признаки легочной гипертензии. Мальчику необходимо эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером».

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