3,5 процента составил профицит федерального бюджета в июле этого года, сообщил вчера Минфин. В целом бюджет семи месяцев завершен с профицитом в размере 3,4% ВВП (2,028 трлн руб.). Год назад, в январе—июле 2018-го, фиксировался профицит в размере 2,5%. Летними поправками к закону о бюджете-2019 показатель по итогам года утвержден на уровне 1,7% ВВП. Доходы федерального бюджета за семь месяцев составили 11,469 трлн руб. (57% от прогнозируемых на год), расходы — 9,442 трлн руб. (52%). Федеральная налоговая служба привлекла 7,398 трлн руб. (58% к прогнозным показателям на 2019 год), Федеральная таможенная служба — 3,22 трлн руб. (55% от годового плана), другие федеральные органы — 851 млрд руб. (52%).