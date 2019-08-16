Супруга Филиппа Дельпаля Сесиль Дельпаль заявила корреспонденту “Ъ” Галине Дудиной, что их семья намерена бороться до конца и доказать полную невиновность бизнесмена. При этом до рассмотрения уголовного дела по существу им, очевидно, придется жить в купленной для домашнего ареста квартире.

— Вы уже встретились с мужем, как он?

— Мы встретились сразу после судебного заседания, и сейчас я с ним. Он чувствует себя хорошо и хорошо держится. Конечно, ситуация изменилась к лучшему, но мы не забываем, что несправедливые и безосновательные обвинения с него так и не сняты. Поэтому мы оба — и он особенно — намерены бороться дальше. Он говорит: «Я хочу доказать, что я абсолютно невиновен!»

Мы также отдаем себе отчет, что, хотя Филиппа выпустили из СИЗО, мы все же оказались не в той квартире, где жили раньше, у него нет возможности выходить на прогулки и общаться с другими людьми. Это лучше, чем в заключении, но это по-прежнему тюрьма.

— Говорят, что для домашнего ареста вы купили квартиру около 50 кв. м неподалеку от МИДа. По этому поводу были какие-то конкретные рекомендации?

— После того как господин Путин сказал, что Майкла Калви выпустили под домашний арест, потому что у него была квартира, мы приняли решение также приобрести квартиру, ее местоположение или площадь были не так важны. Провести сделку мне помогали адвокаты.

— Ваша семья теперь сможет жить вместе?

— Мы будем жить вчетвером, вместе с двумя дочерями. Кроме того, Филиппа смогут навестить его родители и двое братьев.

— Вы связываете освобождение вашего мужа с предстоящим визитом Владимира Путина во Францию?

— Да. В то же время, с 9 июля Филипп давал показания следователям. И с того же времени во многих СМИ фигурировала истинная стоимость акций по делу — порядка 2,5 млрд руб., как утверждает другая сторона. И я думаю, что, принимая во внимание показания Филиппа и информацию в прессе, в Следственном комитете поняли, что их обманывают, поэтому были не против перевода под домашний арест. Теперь мы ждем следующего заседания, назначенного на 13 октября, хотя я думаю, что, к сожалению, Филиппа оставят под домашним арестом вплоть до рассмотрения его дела в суде по существу.