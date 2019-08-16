Капитализация 100 крупнейших корпораций выросла до рекордных $21 трлн

Рыночная капитализация 100 крупнейших компаний мира за период с апреля 2018 года по март 2019-го достигла рекордной отметки в $21 трлн, свидетельствует рейтинг Global Top 100, ежегодно публикуемый PricewaterhouseCoopers (PwC). Темпы роста составили 5%. Капитализация выросла, в частности, за счет американских компаний.

В первую десятку (.pdf) мировых компаний вошли: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Berkshire Hathaway, Facebook, Alibaba, Tencent, Johnson & Johnson и Exxon Mobil. Также впервые в рейтинг 100 ведущих компаний попали представители Индии и Саудовской Аравии.

Корпорации Китая и Европы по итогам отчетного периода сократили свою рыночную стоимость. Индийские же компании показали самый большой рост. Несмотря на то, что в рейтинг вошли всего две индийские компании, их капитализация выросла на $63 млрд (37%).