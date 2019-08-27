По королевскому стандарту

Главная задача любой правильной школы — научить детей думать, принимать верные решения и любить учиться. А все это возможно только в абсолютно безопасной эмоциональной среде, поэтому настоящие учителя детей учат уважать и слушать друг друга, общаться и дружить. Ведь современная школа — это не только про учебу, это еще и про отношения, и про взаимодействие в социуме. Именно такой подход применяют в «Хокливе».

Начальная школа «Хоклив» следует традициям, заложенным в одноименном клубе. Клуб «Хоклив» был основан группой единомышленников как место, где созданы все условия для гармоничного развития детей и подростков. Клуб задумывался как мини-модель современного мира, где носители разных культур и взглядов встречаются, взаимодействуют и обогащают друг друга в процессе общения. В принципе это продолжение идей традиционного британского клуба как места встречи друзей, собирающихся для неформального общения.

Почему такое название, спросите вы? Дело в том, что у подобных клубов в Англии долгая и славная история. И впервые о подобном клубе в начале XV века в своих записках упомянул знаменитый английский поэт и философ Томас Хоклив. Одно из самых известных его произведений, «О правлении государей», было написано специально для Генриха V накануне его восхождения на престол и по праву считается кодексом морально-этических наставлений. Поэтому именем поэта и философа в результате был назван московский клуб.

Ученики во время занятий в школе «Хоклив» Фото: Хоклив

Казалось бы, как сочетаются старинные традиции и стремительная компьютеризированная современность? Да, мы живем в век высоких технологий и космических скоростей, огромного потока информации. И, как быстро стало понятно, именно многовековые традиции, морально-этические стандарты помогают дать ребенку правильное понимание мира.

В начальной школе «Хоклив» обучение ведется и в первой, и во второй половине дня. В первой учат предметам в соответствии с основной образовательной программой, во второй — внеурочная работа по следующим направлениям: духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное. Ребята учатся танцевать, участвуют в театральных и музыкальных постановках, занимаются спортом и посещают литературные кружки.

Обучение в школе организовано в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по утвержденным учебно-методическим комплексам. Занятия проводят опытные педагоги, используя новейшие методики и технические средства обучения, уделяя при этом огромное внимание английскому (предусмотрены и занятия с носителями языка).

Александр Пигарев