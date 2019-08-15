Росприроднадзор подтвердил наличие свалки недалеко от взлетной полосы Жуковского

Примерно в 2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский находится мусороперегрузочная станция ООО «Экосервис», а также несанкционированная свалка отходов, сообщили “Ъ” в Росприроднадзоре. Ранее появилась информация, что именно свалка привлекла в район аэропорта стаю чаек, с которой столкнулся самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку на кукурузное поле.

В адрес департамента Росприроднадзора по ЦФО с мая 2017 года поступали жалобы на несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с мусором, «выраженных в очаговых навалах отходов производства и потребления разных фракций и различного происхождения на почве под открытым небом в границах водоохранной зоны Москвы-реки». В Росприроднадзоре добавили, что было возбуждено административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

«Департаментом Росприроднадзора произведен расчет ущерба, причиненного ООО «Вымпел К» почвам в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, в размере 25 200 000 руб.,— рассказали “Ъ” в ведомстве.— В добровольном порядке уплачен не был, дело находится на рассмотрение в суде».

Аварийная посадка Airbus A321. Главное Читать далее

Самолет A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Всего на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Экипаж отстранен от полетов на время проверки. За помощью к врачам обратились 76 пассажиров, среди которых 19 детей, погибших нет.

В МЧС заявляли, что причиной аварийной посадки был отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы. Росавиация уточнила, что самолет столкнулся со стаей чаек

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил журналистам, что следствие и специально созданная комиссия проверят информацию о том, что вблизи аэропорта Жуковский находится полигон бытовых отходов. «Вблизи многих аэропортов находятся полигоны бытовых отходов, с чем необходимо бороться, переносить на наибольшее удаление от аэропортов»,— заявил господин Нерадько в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

Ранее зампред правительства Московской области, министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин заявил “Ъ”, что предположение о том, что вблизи аэропорта Жуковский находится несанкционированная свалка, на которой обитают птицы, ошибочно. По его словам, ближайший к месту посадки полигон — «Сафоново» — расположен в 14 км. В свою очередь в Минприроды России “Ъ” заявили, что ведомство настаивает на поведении проверочных мероприятий по объектам твердых коммунальных отходов в районе аэропорта Жуковский.

Подробнее об аварии — в публикации “Ъ” «Кукуруза приняла аэробус».

Анна Васильева