Фигурантов «московского дела» оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил под арестом фигурантов дела о массовых беспорядках, несмотря на сотни поручительств, которые принесла их защита. Студенты Егор Жуков и Даниил Конон, волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло и служивший во внутренних войсках Кирилл Жуков останутся в СИЗО как минимум до конца сентября. Они были арестованы после акции протеста 27 июля. С подробностями — корреспондент "Ъ FM" Владимир Расулов.

Желающие попасть на слушания по делу о массовых беспорядках в среду практически штурмовали Мосгорсуд. Поддержать одного из фигурантов — 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова — пришла почти сотня его однокурсников, преподавателей и просто сочувствующих. Людей оказалось так много, что в один момент приставы просто закрыли двери и не пускали людей на заседания.

Среди тех, кому удалось попасть внутрь, оказался рэпер Oxxxymiron. Он не просто пришел поддержать студента морально, но и был готов внести за него залог в 2 млн руб. Егор Жуков не участвовал в массовых беспорядках, а, значит, и не опасен для общества, уверен музыкант: «Смысла его держать под стражей не вижу никакого. Я очень долго жил в Лондоне, знаю, что такое массовые беспорядки, я их видел. Это когда горят машины, бьются витрины магазинов, ходят непонятно чем вооруженные люди.

Здесь этого абсолютно не было, соответственно, Егор Жуков должен быть свободен».

Но попасть на само заседание суда не удалось попасть и рэперу, ему пришлось смотреть процесс в переполненном зале для трансляций. В суде выяснилось, что за студента поручились более 600 человек. По данным следствия, Жуков на акции 27 июля направлял потоки протестующих. Сам же он в Мосгорсуде заявил, что ничего такого не делал, а его последняя реплика даже вызвала аплодисменты:

«Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно да. Спасибо».

Но ни пламенные речи, ни многочисленные поручительства не освободили Егора Жукова из изолятора. То же самое произошло позже и с его однофамильцем Кириллом, которого обвинили не только в массовых беспорядках, но и в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, Жуков пытался поднять забрало на шлеме сотрудника ОМОНа. Хотя за него тоже поручились известные люди, например, историк Николай Сванидзе.

На поручителей надеялся и 34-летний обвиняемый Алексей Миняйло. За него подписались Любовь Соболь, в чьем штабе он работал, общественный деятель Митя Алешковский, президент благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин, а также режиссеры Кама Гинкас и Генриетта Яновская. Однако прокурор выступила против, мотивируя это тем, что сами поручители в суд не явились.

Всем фигурантам вменяют особо тяжкую статью. И, выходя на улицу, им надо было учесть возможные последствия, считает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев: «Сроки лишения свободы довольно большие за такие преступления. Еще хочу сказать как гражданин, что если тебе говорят: "Не надо это делать, поскольку закон нарушается", то не надо этого делать. Закон тогда действует очень жестоко. Даже те люди, которые выходили на улицы, все равно все-таки старались действовать в рамках правил. Только некоторые лица, которые сознательно шли на обострение с правоохранительными органами, и получили проблемы».

В итоге ни одному из фигурантов дела о массовых беспорядках не удалось выйти из СИЗО. А к трем часам дня тех, кто их поддерживал, а суде осталось совсем немного. Одна из женщин на выходе раскрыла плакат с требованием освободить всех обвиняемых, но быстро его свернула.

Мосгорсуд оставил под арестом еще четверых фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля — Ивана Подкопаева, Сергея Абаничева, Самариддина Раджабова и Владислава Барабанова. Ранее следователи собирались через Басманный суд отправить в СИЗО и телережиссера Дмитрия Васильева, но слушания не состоялись, поскольку мужчина находится в больнице.