В производстве органической продукции на Кубани будет сделан упор на малые формы хозяйствования

Производством экологически чистой продукции с использованием органического земледелия в Краснодарском крае будут заниматься преимущественно малые формы хозяйствования. Об этом заявил председатель краевого парламента Юрий Бурлачко. По его словам, прогресс в органическом земледелии позволит фермерам воспользоваться преимуществами данного способа производства продукции, как наиболее выгодного для них.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в июне 2019 года депутаты Законодательного собрания края во втором и окончательном чтении единогласно приняли закон «О развитии производства органической продукции». Он направлен на развитие рынка органики, повышение конкурентоспособности местных товаров и обеспечение потребителей полезными для здоровья продуктами.

Спикер ЗСК отмечает, что реализация нового закона благотворно скажется на агропромышленном комплексе регионе в целом. Органическое земледелие позволит вовлечь в хозяйственный оборот те участки, которые заросли кустарником и мелколесьем и, соответственно, не используются по назначению.

«Все это позволит нам реализовать задуманное по выпуску кубанских эко-продуктов, расширить их ассортимент, выйти с ним сначала на всероссийский, а потом и на международный рынок. И, конечно, оказать нашим фермерам на законодательном уровне максимальную всестороннюю поддержку», – подчеркнул господин Бурлачко.

Василий Хитрых