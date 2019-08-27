Пикник на горах

В середине лета в Москве на Воробьевых горах прошел международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Темой на сей раз стало бессмертие — биологическое, цифровое и квантовое.

Впервые Geek Picnic состоялся в 2011 году в Санкт-Петербурге. С 2016-го мероприятие проводится в обеих столицах.

Площадку московского фестиваля разделили на четыре основные зоны: Campus (лектории, мастер-классы и экспо), WOW! (wow-шоу и wow-объекты, выступления хедлайнеров), Picnic (кинотеатр, чиллаут и площадка для активного отдыха), Geek Kids (детские лаборатории, лекции для родителей и семейные развлечения).

Хедлайнерами Geek Picnic-2019 стали британский геронтолог, председатель фонда SENS и главный редактор Rejuvenation Research Обри Ди Грей, представитель science-арта киприото-австралийский художник Стеларк и четвероногий робот-пес Laikago.

За прошлое на фестивале отвечали действующие ретрокомпьютеры и игровые приставки. Посетители разных возрастов с удовольствием сражались в компьютерные игры, популярные 20–30 лет назад.

Гости Geek Picnic могли выбирать любую (одну или несколько) из 300 лекций общей продолжительностью 180 часов или 50 мастер-классов для детей и взрослых и посмотреть десятки фильмов в кинотеатре под открытым небом.