«Дортрансстрой» получил крупный контракт на капремонт участка трассы Уфа-Оренбург

Управление дорог «Приуралье» Росавтодора передаст контракт стоимостью 858 млн руб. на капитальный ремонт участка трассы Уфа-Оренбург (Р-240) компании «Дортрансстрой». Контракт предусматривает капремонт участка дороги протяженностью 5,9 км до октября 2021 года. «Дортрансстрой» был единственным участником аукциона.

Росавтодор проводил торги на этот контракт с июля. Тогда аукцион был отменен после разбирательства в УФАС, куда обратилась чебоксарская компания «Артель». УФАС пришло к выводу, что заказчик установил избыточные требования к материалам исполнителя, и обязало изменить аукционную документацию.

ООО «Дортрансстрой» — крупный дорожный подрядчик в Башкирии. Принадлежит кипрской «Ерманиер лимитед». Бенефициаром предприятия участники дорожного рынка Уфы называли предпринимателя Марата Латыпова. В 2019 году, по данным Kartoteka.ru, компания получил пять госконтрактов на 430 млн руб., в том числе на строительство подземного пешеходного перехода через улицу Сочинскую. В 2018 году «Дортрансстрой» заключил 14 госконтрактов на 3,5 млрд руб., в том числе на первую очередь строительства образовательного центра в микрорайоне Инорс.

Майя Иванова