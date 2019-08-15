ВТБ купил 19% катарского банка CQUR

ВТБ приобрел 19% катарского CQUR Bank, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежеквартальный отчет финансовой организации. Сумма сделки не разглашается.

CQUR Bank был зарегистрирован в январе этого года. Операции банк еще не проводил, но лицензия была получена в июле. Как уточняет агентство со ссылкой на данные катарского QFC, основными акционерами нового банка являются ВТБ и Amathus Investment Fund SPC Ltd. Объявленный уставный капитал кредитной организации составляет $100 млн.