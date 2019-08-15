«Мечел» на треть обновил совет директоров Белорецкого меткомбината

Акционеры АО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК, входит в группу «Мечел») на внеочередном собрании 2 августа досрочно переизбрали совет директоров, сообщает «Интерфакс». Из совета вышли бывший генеральный директор предприятия Виктор Камелин, директор по экономике и финансам Виолетта Нашатырова и директор управления по работе с персоналом Олег Тертычный. Их сменили новый генеральный директор Сергей Федоров (назначен в мае), директор департамента закупок Дмитрий Кирсанов и начальник технического управления Олег Мелешин.

В совете сохранили места два представителя «Мечела» — директор планово-экономического департамента Роман Величков и глава управления производственного планирования и технического развития Антон Левада. Также в новом составе совета остались заместитель генерального директора БМК Алексей Горожанин, директор по производству Анатолий Носов, директор по безопасности Андрей Хохлов и управляющий директор «Газпромбанка» Александр Макаров.

БМК — крупный российский производитель стальной проволоки, сортового проката. «Мечелу» принадлежит 91,45% уставного капитала АО.

Ирина Самойлова