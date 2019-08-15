Первый участок дублера Пороховской тепломагистрали введут в эксплуатацию 20 августа

Первый участок новой Пороховской тепломагистрали, являющейся дублером устаревшей и подверженной авариям, будет введен в эксплуатацию 20 августа. Речь идет о трубопроводе протяженностью 2,38 км на, проложенном на проспекте Большевиков от улицы Подвойского до Товарищеского проспекта. До конца года будут построены еще два временных участка. Проект включен в инвестиционную программу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщили в пресс-службе Смольного.

Реконструкцию всей Пороховской тепломагистрали — 7,1 км трассы и 14,2 км труб — предполагается завершить в 2021 году. Реализация проекта должна повысить надежность теплоснабжения Красногвардейского и Невского районов Петербурга, а также города Кудрово Ленинградской области.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в текущем году в Петербурге планируют заменить 5 км сетей. Их ремонт обойдется в 1,5 млрд рублей. Как сообщили в Смольном, половина инженерных коммуникаций в городе в настоящий момент старше 25 лет.