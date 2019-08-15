«Непримиримость власти — топливо протеста»

В Госдуме и Совете федерации решено объяснять протесты москвичей иностранным вмешательством, попыткой привнести в столицу сценарий «оранжевой революции». Журналист Виктор Лошак — о том, почему в нежелании сказать себе правду, власть обращается к сюжетам прошлого.

Перефразируя известное выражение, Шекспир не смог бы описать логику московских событий нынешних августа и июля — у него просто не хватило бы фантазии. Начавшись почти невинным желанием увидеть в городском парламенте не только ставленников местной власти, ее же усилиями протест стал массовым, оторвался от городской повестки, а объектом критики оказались уже не мэр и Мосгоризбирком, а Кремль. Такое впечатление, что сценарий происходящего пишут политические прапорщики, так и не заглянувшие в учебник истории, к тому же не очень хорошо понимающие, кого и зачем они метелят резиновыми дубинками. Иностранных агентов? Коварных наймитов Запада? Страшных украинских националистов, просочившихся сюда прямо из федерального телеэфира?

Боже мой, господа, это Ваши дети! А для особенно перепугавшихся престарелых думских лидеров и внуки. Поколение дедушек читало книжки про шпионов, напугано украинскими репортажами и теперь стращает друг друга иностранным вмешательством и подкупом. А тоннель до Лондона и Киева, обвинение, так хорошо освоенное в прошлом веке одной известной организацией, не пробовали? Или это у нас еще впереди? Общество меняется — фантазии НКВД остаются прежними.

Не сайт посольства США, на котором в целях предупреждения американских граждан был опубликован маршрут несанкционированного митинга-прогулки, разогрел московское студенчество, еще вчера считавшееся аполитичным. Борьба дедов и отцов с детьми 2019-го — это, по выражению Жванецкого, «сражение муравья с готическим стилем»: одни про бдительность и «Юнармию», другие — про горизонтальные связи онлайн и Оксимирона. Не вдруг пропала связь времен. Бьют, арестовывают лидеров, а на улицы выходит все больше и больше молодежи. На каждого вышедшего протестовать, по мнению социологов, приходятся десятки, а то и сотни сочувствующих. Так, может быть, причина все-таки не в Вашингтоне, а чуть поближе? Они же для мэрии, если разобраться, такие же как и все москвичи, пусть и задающие неприятные вопросы. Может быть, тогда попытаться поговорить, приехать в институт, встретиться с лидерами? Хотя, соглашусь, бичевать коварный Запад из, к примеру, кабинетов Совета федерации куда проще! Простые ответы — самые легкие, но иногда и самые ошибочные, самые карикатурные.

Очень трудно найти посредников, которым сегодня могли бы довериться обе стороны. Может быть, Кудрин? Может быть, Баста или Ургант? Нюта Федермессер или Чулпан Хаматова? Проще, конечно, назначить посредником Росгвардию. Пока так и происходит. В репортажах мы видели, как солдаты и офицеры не только «вяжут» и демонстрируют дубинки, но и действительно пытаются спорить с протестующими. Это нормально? Других спорщиков у Москвы нет? Непримиримость власти — топливо протеста. Возможно, потому, что власть уверена: МКАД и есть граница волнений о «свободе» и «достоинстве». Денис Волков из «Левада-центра» подтверждает это: большинство россиян беспокоят иные проблемы, для них жить достойно — это, прежде всего, свобода от бедности. Но именно в беднеющей стране протесты легко теряют свои первоначальные причины. Не хочется, чтобы так произошло не только в Москве.