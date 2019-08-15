В Саратовской области многодетной матери аннулировали долг по налогу за подаренную чиновниками «Газель»

После вмешательства прокуратуры Новоузенского района аннулировано начисление многодетной матери транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В собственности у женщины, воспитывающей девятерых детей, в период с 2015 по 2018 год имелась «Газель», которая был ей подарена руководством области. Несмотря на льготу на транспортный налог и ежегодно направляемый для ее оформления пакет документов, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №9 по Саратовской области начисляла женщине транспортный налог на общую сумму 13 тыс. руб. В налоговых органах от заявительницы потребовали дополнительные документы.

По итогам прокурорской проверки в адрес начальника МРИ ФНС внесено представление.

Марина Ковалева