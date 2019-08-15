Колесо раздора

Директор Пермского парка культуры им. Горького Рашид Габдуллин через суд требует дивиденды у своих бывших компаньонов по ООО «Ростовское колесо обозрения». Параллельно оспаривается и право на долю в этой компании, которой владел господин Габдуллин. Эксперты считают, что господин Габдуллин может претендовать на дивиденды, если общее собрание участников общества принимало решение об их распределении.



Пермский бизнесмен Рашид Габдуллин стал участником трех судебных тяжб в Ростовской области. Об этом сообщает ростовская «Бизнес-газета». Согласно данным картотеки, господин Габдуллин является ответчиком по двум искам от ООО «Агроком Холдинг» и истцом — к ООО «Ростовское колесо обозрения» (РКО), совладельцем которого он был.

Так, Рашид Габдуллин требует от РКО взыскать задолженность по выплате дивидендов в размере 6,2 млн руб. за 2016 год и 20,4 млн руб. за 2017-й, а также проценты за пользование чужими денежными средствами со 2 марта 2017 года по 17 июня 2019 года в размере 3,3 млн руб. Рассмотрение дела назначено на 17 сентября.

ООО «Ростовское колесо обозрения» на 30% принадлежит ООО «Агроком Холдинг», на 70% — Сергею Юрчаку. Ранее долей в 30% владел Рашид Габдуллин. РКО по итогам 2017 года показало выручку в 109,2 млн руб. и прибыль в 44,3 млн руб. «Агроком Холдинг» зарегистрировано в Ростове-на-Дону, обществу принадлежит домен производителя табачной продукции «Донской табак». Совладельцами являются ООО «Праймери Дон» и Киряки Саввиди. Прибыль компании в 2017 году составила 597 млн руб.

Связаться с представителями «Агроком Холдинга» и Сергеем Юрчаком не удалось. Рашид Габдуллин в беседе с „Ъ-Прикамье“ сообщил, что находится в отпуске. «Предприятие прибыльное, значит должны были начисляться дивиденды. И даже если сейчас у меня нет доли в компании, то, пока она у меня была, должна была начисляться прибыль»,— считает господин Габдуллин.

Параллельно «Агроком Холдинг» и Рашид Габдуллин спорят в арбитраже за право на долю в ООО «РКО». Еще в 2018 году «Агроком Холдинг» обратился в суд с иском о признании договора купли-продажи доли заключенным. Господин Габдуллин выступил со встречным иском, заявив, что сделка о продаже доли в РКО недействительна в силу исковой давности. Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении всех требований, участники дела обратились в вышестоящую инстанцию.

Как установил апелляционный суд, господа Юрчак и Габдуллин владели ООО «Ростовское колесо обозрения» (70% и 30% соответственно). 26 мая 2016 года Рашид Габдуллин и ООО «Донской табак» заключили соглашение о предоставлении опциона на договор купли-продажи доли в 30% в уставном капитале РКО в пользу «Донского табака». Доля была оценена в 600 тыс. руб. Соглашение зарегистрировали у нотариуса. Сроки безотзывного предложения ограничивались 31 декабря 2017 года.

Совладелец РКО Сергей Юрчак отказался от реализации преимущественного права покупки доли общества. При этом заключенное соглашение предполагало, что «Донской табак» вправе распорядиться нотариально заверенным акцептом на куплю-продажу, просто направив его по почте, а Рашид Габдуллин не смог бы его отменить, даже не получив уведомление или отказавшись его принять. В итоге «Агроком Холдинг» (правопреемник «Донского табака») направил Рашиду Габдуллину акцепт оферты о продаже доли в РКО 29 декабря 2017 года и внес 600 тыс. руб. в депозит нотариуса для передачи денег Рашиду Габдуллину. В 2018 году «Агроком холдинг» обратился в суд с заявлением о признании заключенным договора купли-продажи долей, так как ответчик уклоняется от его заключения. Суд, исследовав предоставленные материалы, в том числе датированные почтовые квитанции, признал договор заключенным и обязал Рашида Габдуллина передать холдингу долю.

Старший партнер, руководитель группы практик «Разрешение споров» Группы правовых компаний «Интеллект-С» Роман Речкин говорит, что если общее собрание участников ООО «РКО» принимало решение о распределении дивидендов за 2016–2017 годы, бывший участник вправе требовать их выплаты. При этом требования о выплате дивидендов не взаимоисключающи с требованием об оплате доли, поскольку они относятся к разным периодам и заявлены по разным основаниям. «Дивиденды выплачиваются в силу наличия у организации прибыли за соответствующий период, если участники приняли решение о ее распределении. А покупная цена — за продажу доли в середине 2017 года. Если же решение о распределении прибыли общим собранием РКО не принималось — бывший участник не вправе требовать дивидендов, даже при наличии у организации прибыли за соответствующий период»,— пояснил эксперт.

Юлия Сырова