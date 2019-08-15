Чиновники взяли власть в советах

Власти Ульяновской области и Ульяновска заявляют, что для решения проблем точечной застройки и архитектурного облика Ульяновска хотят слышать мнение профессионалов, для чего на уровне региона и областного центра возрождаются советы по градостроительной политике. Однако оказалось, что именно профессионалов не включили в возрожденный по рекомендации региональной власти градосовет Ульяновска. Профессионалы в ответ на это распространили обращение к властям, в котором назвали градосовет «фальшивым и карманным органом», и фактически объявили градосовету бойкот, до тех пор пока городская и областная власти не повернутся лицом к про­фессионалам.

Во вторник в Ульяновске состоялось первое заседание градостроительного совета Ульяновска, возрожденного по рекомендации региональной власти. Постановление о его создании было подписано главой города Сергеем Панчиным 5 августа. В положении о совете заявлялось, что его «основной задачей является профессиональная оценка градостроительных, архитектурных и строительных проектов и решений» «в целях соблюдения интересов населения Ульяновска». 6 августа губернатор региона Сергей Морозов подписал указ о создании регионального совета по вопросам градостроительной и архитектурной ­деятельности.

Ранее губернатор неоднократно заявлял о необходимости создания таких советов, отмечая, что для обеспечения комфортной среды проживания граждан, исключения точечной застройки и сохранения достойного архитектурного облика необходим консультативный орган профессионалов. Как уже сообщал „Ъ“, в конце июля глава региона раскритиковал градостроительную деятельность городской власти, которая выдает разрешения на строительство, проведя публичные слушания, в то время как жители, как выясняется, против. Губернатор требовал разобраться с точечной застройкой, провести проверку выдачи разрешений на строительство и оспорить незаконные. На нежелание городских властей учитывать мнение населения при выдаче разрешения на строительство МКД недавно обращал внимание и первый вице-спикер регионального заксобрания Василий Гвоздев. Однако власти Ульяновска заявляли, что все законно, «а кто не согласен, может оспорить через суд».

Заметим, в Ульяновске градосовет действовал с советского времени, в 2005 году он был переучрежден с новым положением и определенное время работал эффективно, поднимая на своих заседаниях злободневные вопросы градостроительной деятельности. Но после 2010 года совет был тихо забыт и фактически распущен, хотя официальных решений об этом не было. Существовал единый градостроительный совет и на региональном уровне, созданный по постановлению правительства региона в 2010 году, однако и он пропал без официальных сообщений о ­роспуске.

Еще совсем недавно пресс-служба горадминистрации сообщала, что созданием градосовета «в градостроительной политике Ульяновска определяющую роль отведут экспертному сообществу».

Между тем оказалось, что в составе градосовета из 38 членов только четыре архитектора, все остальные — чиновники, представители муниципальных компаний и немного — депутаты, не имеющие профильного образования. А в повестку дня первого и определяющего заседания градосовета вошли презентации строительной компании «Премьера», а также вопросы подготовки кадров и празднования 100летия строительного колледжа.

Через несколько часов после заседания 12 известных архитекторов Ульяновска через Facebook распространили свое обращение, в котором заявили, что, судя по повестке заседания, «ни одно из предложений Союза архитекторов при формировании градосовета учтено не было», и «можно понять, что это мероприятие, с участием первых лиц области и города, не преследует тех целей, о которых громко заявлялось ранее, которые волнуют профессиональное сообщество», и на градосовете «не планировались профессиональные обсуждения конкретных актуальных вопросов градостроительства и учет мнения профессионалов». «Вместо градостроительного совета демонстрируется имитация деятельности, создается очередной бесполезный, фальшивый, карманный орган, необходимый власти не для профессионального обсуждения вопросов, а для одобрения уже давно принятых решений»,— заявляют архитекторы, отмечая, что такое отношение к ним — «это высшая степень неуважения к профессии, к архитектуре и к будущему города». Фактически своим обращением архитекторы объявили городской власти и градосовету бойкот, подчеркивая, что считают «недопустимым принимать участие в подобных фиктивных мероприятиях, выполняя роль массовки», и решили отказаться от посещения «подобных действ», «пока городское и областное руководство не повернутся лицом к профессиональному сообществу и к нашему будущему».

Узнать о реакции городских властей не удалось: мобильные телефоны мэра Сергея Панчина и и.о. начальника управления горархитектуры Александра Семенова не ­отвечали.

Почетный архитектор России Александр Варюхин считает, что нормальный градосовет «должен состоять из архитекторов и градостроителей, а остальные — чиновники, сетевики, надзорные органы и общественность — приглашались с совещательным голосом по мере отношения к вопросу». «В прежнее время, когда главным архитектором города был Рамиль Валюткин, на градосовете было жесткое правило — голосуют только архитекторы. И в те времена для авторов проектов прохождение градосовета было делом чести, профессиональным долгом. Прошел градосовет — это как охранная грамота. Но нынешняя система так устроена, что вопросы решаются там, где надо, после чего, когда все решено, для видимости демократии устраиваются публичные слушания. А работать с населением и профессионалами никто не хочет»,— сказал господин Варюхин в беседе с „Ъ“.

Архитектор Кирилл Штемпель полагает, что городские власти вряд ли будут реагировать на заявление, тем более что по действующему законодательству это не требуется: «Здесь вопрос личности. Если руководителю надо и вправду советоваться с профессионалами, то это будет, если нет, то все бесполезно». В то же время Александр Варюхин и Кирилл Штемпель заявили „Ъ“, что если власть не пойдет на переформатирование совета, то архитекторы Ульяновска создадут свое сообщество, которое будет рассматривать планируемые проекты и доводить до общественности через СМИ мнение ­профессионалов.

Сергей Титов, Ульяновск