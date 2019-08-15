За югорчан вступился СПЧ

На этой неделе члены СПЧ РФ во главе с председателем Совета Михаилом Федотовым провели выездное заседание в Ханты-Мансийском автономном округе. Совет получил много обращений, связанных с нарушениями прав на доступное жилье, жульничеством при строительстве и межевании участков. Однако самым большим шоком для членов СПЧ стали «масштаб и безнаказанность» пыток в СИЗО ХМАО. Вместе с тем правозащитники положительно оценили экологическую обстановку в ХМАО, окружной закон о бесплатной юридической помощи, а также опыт региона в предоставлении жилья в домах социального найма.



Вчера в ХМАО прошла пресс-конференция членов СПЧ РФ, которые с 12 августа проводят в регионе выездное заседание. Члены Совета по правам человека подвели промежуточные итоги своей работы. За последние три дня они посетили образовательные организации, учреждения медицины и здравоохранения, нефтедобывающие компании, стойбища коренных малочисленных народов, места принудительного содержания граждан, а также пообщались с представителями бизнес-сообщества, журналистами, судейским сообществом.

В первый день пребывания в ХМАО правозащитники побывали на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» (Нефтеюганский район), однако нарушений не выявили. «Невозможно одномоментно осмотреть каждый метр трубопроводов на выявление повреждений»,— резюмировал глава СПЧ Михаил Федотов.

Главными мероприятиями следующих дней стали приемы граждан в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. В частности, в последнем городе члены СПЧ общались с населением более десяти часов: прием закончился в 5:30 утра. Из более чем 100 жалоб большая часть касалась нарушений прав на доступное жилье, «в том числе для малообеспеченных граждан и многодетных семей», уточнили в Совете. Господин Федотов заявил, что из-за «жульничеств при строительстве жилья, межевания» правозащитники намерены обратиться в СКР и Генпрокуратуру.

Во время выездного заседания СПЧ проверили также работу изоляторов временного содержания (ИВС) и исправительных колоний. Так, в Нижневартовске правозащитники считают необходимым строить новый ИВС, так как в существующем «достаточно душно». В ИВС-1 УМВД по Сургуту председатель постоянной комиссии по содействию ОНК Андрей Бабушкин обнаружил, что в ряде камер не было окон, а на втором и третьем ярусах кроватей нет барьеров безопасности. Однако по-настоящему «шокировали» правозащитника «масштабы и безнаказанность пыток» в ХМАО. В ИВС господин Бабушкин лично увидел одного заключенного с проломленным черепом, другого — с ожогами на ногах. После посещения изолятора член СПЧ вспомнил, как в феврале этого года участники организации «Свидетели Иеговы» (запрещенная в РФ организация) в Сургуте пожаловались на пытки электрошокерами и удушением со стороны сотрудников СКР. «Думаю, ситуация со “Свидетелями Иеговы” может быть не каким-то изолированным событием, а надводной частью того айсберга насилия в правоохранительных органах, который, к сожалению, по-видимому, здесь есть»,— заключил он.

В СКР по ХМАО сообщили, что один из озвученных фактов сейчас проверяется, по второму с июля расследуется уголовное дело по ч.1 ст.114 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов обороны»). Как пояснили в УМВД ХМАО, ведомство выявило ряд «незначительных нарушений», которые уже взяты под контроль начальником полиции Сургута Русланом Кондрашовым. На пресс-конференции после заседания СПЧ с окружными властями первый замгубернатора Алексей Шипилов заявил, что «не может согласиться с тезисом, что Сургут является столицей российских пыток. Каждый из приведенных фактов требует проверки и очень жесткой правовой оценки».

Члены совета отметили и позитивный опыт региона. В частности, председателя постоянной комиссии по развитию НКО Наталию Евдокимову «потряс окружной закон о бесплатной юридической помощи», которого нет в других регионах страны. Кроме этого, правозащитники положительно оценили работу ХМАО в части предоставления жилья в домах социального найма для нуждающихся. Сургут — один из первых городов в России, где реализуется такая программа. Как пояснили в пресс-службе окружного правительства, аренда однокомнатной квартиры в таком доме стоит около 6 тыс. руб.

Официально Совет пробудет в округе до 15 августа. По итогам поездки правозащитники сформируют рекомендации для региональных властей и федеральных ведомств. Как отметила окружной омбудсмен Наталья Стребкова, «каждый из фактов найдет обязательное отражение в дальнейшей работе органов власти региона».

Мария Арабей