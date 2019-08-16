Мирона Васёва ждут в Москве в августе

9 августа в “Ъ” и на rusfond.ru мы рассказали историю пятимесячного Мирона Васёва. У мальчика врожденная деформация черепа из-за преждевременного сращения лобного шва. Чтобы предотвратить тяжелые осложнения, Мирону требуется реконструкция костей черепа с применением саморассасывающихся пластин. Рады сообщить: вся необходимая сумма (690 тыс. руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 9 августа 24 286 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Пермь», «Кострома», «Калуга», «Иртыш», а также 168 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 17 детям на 17 802 106 руб.