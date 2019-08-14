Силовики пришли с обысками к партнерам РЖД

В Москве проводятся масштабные обыски и изъятия документов в рамках доследственной проверки, которая может закончиться возбуждением уголовного дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Соответствующие проверки ведутся двумя главками СКР — Главным управлением по расследованию особо важных дел и столичным Главным следственным управлением. В оперативно-следственных мероприятиях помимо сотрудников ФСБ участвуют бойцы Росгвардии.

По версии следствия, совладельцами ООО «Группа компаний 1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым могло быть создано ОПС для хищения десятков миллиардов рублей при реализации контрактов с РЖД. В СКР “Ъ” подтвердили сам факт мероприятий, однако раскрывать их подробности отказались.

При этом следует отметить, что Валерий Маркелов уже находится в СИЗО, а его партнер Борис Ушерович — в розыске за дачу взяток бывшему полковнику-миллиардеру из ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко. Сам Дмитрий Захарченко в июне за взяточничество был приговорен к 13-летнему сроку и выплате штрафа в 117 млн руб. Ранее Генпрокуратура добилась в суде конфискации активов полковника почти на 8 млрд руб.

Об аресте господина Ушеровича — в публикации “Ъ” «Подряд на взятки».

Николай Сергеев