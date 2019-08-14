В Краснодаре осуждена мошенница, обещавшая покупателям льготные земельные участки

Советский суд Краснодара вынес приговор Наталье Савельевой, которая мошенническим путем присвоила средства четверых граждан на сумму 5 млн руб., сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Наказание подсудимой назначено в виде лишения свободы на 3,5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

По данным УФСБ, Наталья Савельева изготавливала поддельные постановления администрации Краснодара и предлагала гражданам содействие в приобретении земельных участков в поселке Новознаменском в пригороде краевого центра. За денежное вознаграждение женщина обещала потерпевшим, что они будут внесены в реестр на получение участков под застройку по льготной социальной программе. При этом социальной программы, о которой говорила злоумышленница, не существует. При получении полутора миллионов рублей Наталья Савельева была задержана оперативными сотрудниками госбезопасности, сообщили в краевом УФСБ.

Анна Перова, Краснодар