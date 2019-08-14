Нижегородская область получит 896 млн рублей на создание новых мест в школах

Распоряжением Правительства РФ утверждено распределение субсидий регионам на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях на 2019 и 2020 годы. Нижегородская область получит 425,4 млн руб. в текущем году и еще 470,9 млн руб. в 2020 году, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Кировская область получит в 2019 году 652,9 млн руб. на эти цели, а в 2020 году – 185,5 млн руб. Мордовии выделят в текущем году 136,4 млн руб. и 89,2 млн руб. в 2020 году. Кроме того, республика получит 200,9 млн руб. в 2020 году на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях сельской местности и в поселках городского типа. Нижегородской и Кировской областям такие дотации в распоряжении не предусмотрены.

Напомним, в 2019-2021 годах из федерального бюджета регионы также получат средства на создание мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от полутора до трех лет. Нижегородской области на это выделят более 2,1 млрд руб. в ближайшие три года, Мордовии – более 989 млн руб., Кировской области – более 921 млн руб.

Анастасия Еремина