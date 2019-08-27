Львиная воля

Все городские дети новое сейчас узнают из смартфона. А значит, планируя поездку с малолетними наследниками, неплохо предусмотреть что-то для современного ребенка необычное. Скажем, посещение зоопарка — беспроигрышный вариант с познавательной точки зрения и гарантированный заряд хорошего настроения. Однако даже самые известные мировые зоопарки — это все-таки имитация настоящей жизни животных. Наш корреспондент решил слетать в Африку и показать дочке, как слоны и бегемоты живут на самом деле.

Выбрав для своей поездки ЮАР, мы решили ехать в Кейптаун. Во-первых, национальные парки и заказники расположены неподалеку. Во-вторых, рейсы в Кейптаун есть у многих авиакомпаний: можно лететь через Европу, можно — через Ближний Восток, можно — через Африку. Единственный минус: прямых рейсов из России нет. В небе придется провести в общей сложности около 15 часов, это без учета времени на пересадки. Поскольку у нас было десять дней на все, включая перелет, мы отвели два дня по прибытии и два перед отлетом на Кейптаун и три дня — на знакомство со зверями.

В Кейптауне все достойные отели сосредоточены в районе набережной Виктории и Альберта, старой гавани, которая была восстановлена в начале 1990-х и стала наиболее популярной у туристов частью города: тут работают торговые центры, рестораны и кафе, клубы, музеи и кинотеатры. Здесь же расположился и уникальный крытый океанариум «Аквариум двух океанов», где можно увидеть бесчисленное множество морских обитателей. Там будет интересно всем: и взрослым, и детям. Сам же Кейптаун — это прежде всего «перевалочный» пункт: отдохнуть после долгого перелета и настроиться на настоящие приключения.

В ЮАР, как и в США, без машины очень тяжело. Можно, конечно, использовать заранее заказанные трансферы, но если хочется поездить по стране, то лучшее решение — взять автомобиль напрокат. Заранее ничего бронировать не надо: мы без всяких сложностей получили машину на станции проката и на следующий же день отправились в гости к пингвинам, которые компактно проживают на пляже в часе езды от Кейптауна. Это место так и называется — «Колония пингвинов». Дочка не переставала удивляться: как это так — в Африке и пингвины? Вот такой парадокс. В холодных водах Бенгельского течения, которое движется из Антарктики к северу вдоль африканского побережья, живут маленькие очковые пингвины. Их колонию — небольшой парк на берегу океана — можно обойти за час. Пингвинов там видимо-невидимо. Людей они не боятся, и к ним можно подойти практически на расстояние вытянутой руки. Час туда, два часа там, час обратно — в отель мы вернулись уже после обеда.

Природный парк Gondwana Game Reserve Фото: пресс-служба отеля

Наутро нам предстоял марш-бросок вглубь страны в природный парк Gondwana Game Reserve. Навигатор показывал 405 км и четыре часа в пути. Дороги в ЮАР отличные — за три часа мы доехали по трассе до поворота в сторону парка. И еще час — километров 30 по проселочной дороге. Уже по пути к парку увидели вдалеке семью носорогов. Это был первый «культурный шок». Наконец добрались. В основном корпусе Gondwana расположены ресепшен, рестораны, бары, здесь же место встречи гостей перед началом сафари-туров. Номера — это отдельные виллы, расположенные на расстоянии не более 2 км от основного здания. Передвигаться по парку из соображений безопасности нужно только на автомобиле. Заканчивая с формальностями на ресепшен, мы услышали восторженный крик дочки: «Зебры!» И действительно, метрах в пяти от нас мирно паслись три зебры. Не меньший восторг вызвало появление семьи жирафов возле нашей виллы.

Программа знакомства с животным миром в Gondwana построена следующим образом: первый выезд утренний, в шесть часов. Это время поиска хищников — леопардов и львов. К сожалению, леопарда за время нашего пребывания мы так и не встретили — это кошка-одиночка, очень скрытная, прячется по густым кустарникам и ущельям, куда машина не может добраться. А вот львов найти просто. Их там целая семья: пара взрослых и разновозрастные дети. Всего семь-восемь особей. Вы подъезжаете к зверям очень близко, холодок по спине идет — машины-то открытые. Но, по уверениям рейнджера, к этому времени (к семи утра, так как ехать до главных хищников около часа) звери уже сыты, а человека, особенно в машине, не рассматривают в качестве добычи: от нас запах другой, не запах жертвы. Что говорить, зрелище незабываемое — львы, всего в каких-то пяти метрах, на воле, занимаются своими делами: котята резвятся, львица внимательно наблюдает за семейством.

Второй выезд — послеобеденный: едем смотреть на слонов, носорогов, бегемотов и буйволов. Они не скрываются: врагов у них нет — для львов такая добыча слишком энергозатратна. Первыми встретили носорогов: всего в паре метров от нашей машины стоят себе, жуют травку. Видят они плохо, так что на нас ноль внимания, зато слышат хорошо, поэтому всех предупредили, чтобы особо не шумели и разговаривали вполголоса. Носорогов в парке много, они бродят парами или по трое. Бегемоты, как нам тут рассказали, тоже вовсе не такие добряки, какими кажутся: ежегодно до 700 человек в Африке становятся их жертвами. К слонам близко подобраться не удалось: они стояли в зарослях, да и рейнджеры не рискуют особо сокращать дистанцию (хотя африканские слоны и меньше индийских, но все равно их мощь и стать впечатляют даже с безопасного расстояния). Живут они, как и львы, большими семьями, в отличие от носорогов и бегемотов. Территория парка огромная, но, когда на дороге встречаются семья слонов и группа носорогов, последние почтительно уступают дорогу: сила в Африке решает многое.

В общем, если хотите, чтобы ваш ребенок раз и навсегда запомнил, кто такой царь зверей, где его царство и как живут самые разные четвероногие подданные, вам сюда.

Ну а если повезет больше нашего, то еще и одного из самых быстрых кошачьих увидите.

Андрей Черныш