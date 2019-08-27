«Я не сказочница»

Около полумиллиарда активных пользователей ежедневно загружают в Instagram 4 млн снимков. Сотней тысяч подписчиков уже никого не удивишь, миллионными аудиториями могут похвастаться самые обыкновенные люди. Обыкновенные ли? «Коммерсантъ Kids» решил разобраться с помощью Ирины Гавриловой, повелительницы 1,2-миллионной аудитории и мамы пятерых детей, известной в Instagram под ником @neigrushki.

— Почему neigrushki?

— О, это самый часто задаваемый вопрос с самым тривиальным ответом: слово просто пришло в голову, а ник оказался не занят. Правда, иногда мне уже самой кажется, что я подсознательно вложила в него философский смысл.

— С чего все началось?

— С детей. Не секрет, что самые активные жители соцсетей — те, кто страдает от недостатка социальной активности, поэтому молодые мамы — невидимая, огромная и, возможно, самая мощная сила Instagram.

То ли пролактин так действует, то ли просто любим мы поговорить, но ни одна мать не останется в стороне, когда речь заходит о воспитании детей. Ну и детские снимки — что может быть умилительнее и лайкабельнее? В общем, сначала все шло как у всех: я просто делилась со знакомыми самыми удачными снимками своей семьи и старалась подписать их пооригинальнее, а потом как-то все закрутилось — и моя личная страница превратилось в аналог авторского СМИ.

— Все говорят, что начинать вести блог нужно с вопроса, в чем будет его уникальность…

— Когда я заводила свой блог, не было никакой уникальности. Но потом родилась Маша, моя особенная девочка, и сеть стала для меня и психотерапией с возможностью высказаться, без чего невозможно пройти путь от шока до принятия, и платформой, с которой я могла обратить внимание тысяч людей на эту проблему.

Мне нечего было скрывать, и я искренне делилась своей болью, которая на глазах у сотен тысяч людей постепенно трансформировалась в радость. Я не давала советов (и сейчас их не даю), но рассказывала во всех подробностях о нашем пути. Сейчас постов, посвященных Машиной особости, стало мало — просто потому, что я перестала ее замечать. Но я постоянно отвечаю в директе на письма мам детей с синдромом: в самые страшные первые дни после постановки диагноза довериться можно только тому, кто через это прошел.

— Сейчас для тебя блогерство — это хобби или профессия?

— Я всегда говорю, что сначала я мама и жена, а потом блогер. Конечно, было бы лукавством назвать блог моим увлечением. Это моя работа. Иногда тяжелая, утомительная и даже нелюбимая. Я знаю, что абсолютное большинство людей считает это занятие самым легким способом заработать колоссальные деньги — увы, это не так. Я делюсь с людьми своими радостями и горестями. И, поверьте, иногда этот душевный эксгибиционизм бывает очень болезненным. Я не сказочница, скорее баснописец или даже бытописец.

— Всех интересует финансовая сторона вопроса. Расскажи, сколько стоит реклама в миллионном блоге? И каков бюджет на его содержание?

— Примерная стоимость рекламного размещения в блоге с миллионом подписчиков и хорошим охватом (рекламщики считают и количество лайков под постами, и комментарии, и вовлеченность аудитории) — 100 тыс. руб. При этом у некоторых моих коллег с меньшей аудиторией (600–700 тыс.) расценки такие же и выше.

Сразу оговорюсь, что далеко не вся реклама в блоге проплаченная: если мне действительно нравится товар или это новый бренд и частная, маленькая, симпатичная мне компания без бюджета, то я поддержу отечественного производителя и сделаю публикацию по бартеру.

Теперь о затратах: фотосессии в 90% случаев не стоят денег, так как с крупными блогерами фотографы, визажисты и стилисты работают тоже по бартеру — за упоминание в блоге, а вот на продвижение аккаунта уходят действительно большие деньги.

Обычно я трачу около 70% своего дохода на рекламу у других блогеров. Хвалебные отзывы ведь тоже не бесплатные и никто, кроме действительно близких друзей, даром тебя рекомендовать своим подписчикам не будет. Если же говорить о конкретной сумме, то ежемесячно на нужды блога у меня уходит от 250 тыс. до 500 тыс. руб. Согласитесь, суммы немалые, но Instagram — это биржа, и играть на ней приходится с большими финансовыми рисками.

— А каковы плюсы блогерства?

— Ну как же: возможность не ходить в офис, зарабатывать хорошие деньги, читать тысячи добрых слов в свой адрес и в адрес семьи. Это колоссальная поддержка, да и, буду честна, популярность тоже.

Беседовала Кристина Бас Гарсиа