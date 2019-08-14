«Талан» запустил Корпоративную жилищную программу

14 августа федеральный застройщик «Талан» запустил в Перми Корпоративную жилищную программу. Девелопер предоставляет льготные условия покупки квартиры в любом своем объекте для сотрудников компаний-партнеров. Размер персональной скидки составляет от 3 до 5%. Скидка действует на все объекты застройщика в Перми.

Как сообщили в «Талан», на сегодняшний день список партнеров жилищной программы насчитывает 365 компаний Пермского края. В дальнейшем он будет пополняться.

Наталья Андаева, директор департамента продаж компании «Талан» в Перми:

– Мы ценим современный подход в развитии значимых социальных программ для персонала. Программа позволяет сотрудникам компаний-партнеров на льготных условиях приобрести недвижимость в лучших жилых комплексах «Талан». Это повышает лояльность к своему работодателю и в то же время усиливает бренд предприятия на рынке труда.

Застройщик установил лимит на объем продаж по этой программе – не более трех квартир в месяц в каждом жилом комплексе. Приобрести квартиры можно в самом центре Перми, в жилом комплексе «Доминант», и в семейном квартале «Счастье», который строится в Индустриальном районе.

Список предприятий-участников Корпоративной жилищной программы:

https://пермь.талан.рф/page/korporativnaja-zhilischnaja-programma