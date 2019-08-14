В Ставрополе двух сотрудников колонии осудили за получение взятки

Суд признал бывших заместителя начальника отдела безопасности ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю Виктору Ермакову и младшего инспектору группы надзора этого же отдела Давида Погосова виновными в получении взятки (п.«а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Каждого из них приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2017 году Ермаков и Погосов покупали мобильные телефоны для одного из отбывающих наказание в колонии осужденных, проносили и на территорию и передавали ему за вознаграждение.

В отношении заключенного возбудили уголовное дело по факту дачи взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Оно находится на рассмотрении в суде.

Дарья Голякова