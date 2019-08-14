Бизнес Владимира Зеленского ушел в дружеские руки

Владимир Зеленский избавился от всех бизнес-активов — правда, лишь на время президентского срока. Как пишут украинские СМИ, весной политик передал свои доли в десяти компаниях партнерам и соратникам. Таким образом он выполнил свое предвыборное обещание отказаться от бизнеса. Но, несмотря на это, Владимир Зеленский все равно будет получать дивиденды. Кто теперь будет распоряжаться активами президента Украины? И не возникнет ли проблем с их возвращением? Об этом — Владислав Викторов.

Список бизнес-активов Владимира Зеленского впечатляет: помимо студии «Квартал 95», которая производит развлекательные шоу, и телеканала «Квартал ТВ», есть доля в ресторане Fish House, анимационной студии и даже в строительной компании, связанной все с тем же «Кварталом 95». Были у Зеленского активы и в России — через кипрскую компанию он владел долей в нескольких структурах, которые занимались производством кинофильмов. Но после скандала в украинских СМИ от всего пришлось избавиться.

Теперь большая часть бизнеса Зеленского принадлежит давним друзьям президента — братьям Сергею и Борису Шефирам. Об отказе от активов Зеленский заявлял еще в апреле во время предвыборной кампании. И главной целью, по его словам, было избежать сравнений с предыдущим украинским лидером Петром Порошенко.

«Я выхожу из бизнеса. Во-первых, я выхожу из студии "Квартал 95", я не буду выходить в течение пяти лет, как кто-то с какой-то фабрики. Поэтому я фактически перестаю быть партнером. То есть я уже не партнер, нет ко мне вопросов».

Но справедливости ради стоит сказать, что Петр Порошенко все-таки тоже частично отказался от своих активов, хоть и спустя два года президентства. Например, долю в фабрике Roshen он передал в «слепой траст» швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG. Другое дело, что в прошлом году Порошенко получил дивиденды в размере порядка $40 млн.

Хотя отчисления на протяжении пяти лет будет получать и Владимир Зеленский. Но если бы он публично не заявил о своем выходе из бизнеса, избиратели бы ему этого не простили, говорит директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Вместе с тем, по словам эксперта, Зеленскому было гораздо проще отказаться от своих активов, чем его предшественнику: «Это разный бизнес. Многомиллиардный бизнес у Порошенко — это целая разветвленная империя: от продовольственных продуктов до агросектора. Во-вторых, экс-президент частично шел в политику для того, чтобы защищать свой бизнес и своих бизнес-партнеров.

У Владимира Зеленского бизнес специфический: это кинобизнес, event-сфера, медийные бизнес-проекты».

В этой истории у экспертов вызывает вопросы и то, что структуры Зеленского достались Сергею Шефиру. А он, к слову, занимает пост первого помощника главы государства. И хотя чиновником его не назовешь — должность помощника на Украине считается патронажной — все равно этот человек будет влиять на политику. На этом фоне уже не кажется странным решение вернуть на украинские телеэкраны сериал «Сваты» производства студии «Квартал 95», говорит политолог Олеся Яхно. Некоторое время он был запрещен к показу по требованию СБУ из-за того, что одному из актеров закрыли въезд в страну. Но с недавних пор Службой безопасности руководит тоже выходец из «Квартала 95», напоминает эксперт: «Если бы эти люди были вне политики, вне СБУ, это одна история. Но если они присутствуют в политике, то можно говорить просто о формальности. Совсем недавно заявления СБУ о том, что какие-то украинские кинопрокатчики нарушают законы и являются пособниками России, в общем-то, больше трактовались как попытка вытеснить конкурентов».

На этом фоне никто из экспертов не сомневается, что доля Владимира Зеленского в безопасности и после президентского срока вновь к нему вернется. Тем более первый помощник президента Сергей Шефир недавно заявлял, что через пять лет Зеленский вернется в шоу-бизнес и будет «создавать большое хорошее кино», а сейчас он вместе с соратниками занимается тем, что важно для страны. Хотя друзья признавались, что на самом деле мечтают получить «Оскар».

Владимир Зеленский сохранил свое участие лишь в общественной организации «Молодежный центр "Лига смеха"». Между тем, общая стоимость задекларированных активов и средств на счетах Зеленского в банке составляет больше $4,5 млн — втрое меньше, чем капитал Петра Порошенко.