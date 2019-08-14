Начальник полиции Омска уволен за драку в столичной подземке

Глава полиции Омска, полковник Алексей Меркушов уволен из органов с формулировкой «за совершение порочащего поступка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

Решение об увольнении полковника, отдавшего службе в правоохранительных органах около четверти века, принято на основании результатов служебной проверки. Ее инициировал начальник УМВД России по Омской области Леонид Коломиец в связи с дракой в московском метрополитене, участником которой стал Алексей Меркушов.

Напомним, 11 июля на станции метро «Каширская» Алексей Меркушов, который, по некоторым данным был нетрезв, подрался с машинистом депо. Оба участника конфликта получили телесные повреждения. В Москве полицейский находился на обучении в Академии управления МВД. После инцидента он был отчислен из учебного заведения.

Илья Николаев