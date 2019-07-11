Начальник омской полиции подрался с машинистом в московском метро

Начальник УМВД России по Омской области Леонид Коломиец назначил служебную проверку по факту драки в московском метро, участником которой стал его подчиненный — начальник городской полиции Алексей Меркушев. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в паблике «Омбудсмен полиции» появился пост, рассказывающий об инциденте. Якобы 11 июля на станции метро «Каширская» Алексей Меркушев подрался с машинистом депо. Оба были в нетрезвом состоянии. В итоге, экстренная помощь потребовалась оппоненту полковника полиции. У пострадавшего машиниста закрытая черепно-мозговая травма. Сам полковник Меркушев получил ушиб мягких тканей лица.

В Москве Алексей Меркушев находился на обучении в Академии управления МВД. «Проведена проверка по факту случившегося в вестибюле метро, произошедшей между гражданином и слушателем Академии. Изучены все обстоятельства случившегося, по итогу принято решение об отчислении слушателя из Академии»,— сообщили “Ъ-Сибирь” в учебном заведении управления МВД. В органах внутренних дел Алексей Меркушев служит с 1996 года.

Виктория Стрельникова