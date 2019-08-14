Мэр Новокузнецка опроверг слухи о роспуске хоккейного клуба «Металлург»

Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург», выступающий последние два сезона в Высшей хоккейной лиге, не будет расформирован, заявил глава города Сергей Кузнецов в соцсетях.

«Много вопросов и слухов сегодня появляется о судьбе команды. Расформировывать команду никто не будет! Спортсмены уже провели сборы в Чехии, впереди контрольные матчи в Красноярске и турнир в Санкт-Петербурге»,— сказал градоначальник.

По словам Сергея Кузнецова, ближайший сезон клуб проведет на домашнем льду — на арене «Кузнецких металлургов», вмещающей более 7,5 тыс. зрителей. Глава города отметил, что в случае решения вопроса о финансировании проекта реконструкции ледового дворца, команда «начнет тренироваться и проводить свои матчи в одном из городов Кузбасса».

Хоккейный клуб «Металлург» основан в 1949 году. За свою историю «Металлург» воспитал множество звезд российского хоккея: вратарей Сергея Бобровского и Илью Сорокина, защитника Дмитрия Орлова, а также нападающих Сергея Зиновьева, Кирилла Капризова и Ивана Телегина.

В 2017 году «Металлург» исключили из Континентальной хоккейной лиги. Сейчас клуб выступает в Высшей хоккейной лиге. В прошлом сезоне новокузнецкая команда дошла до плей-офф, но вылетела в 1/8 финала Кубка Петрова — главного трофея лиги.

Илья Галагуз