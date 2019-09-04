Сегодня исполняется 47 лет предпринимателю, экс-президенту объединенной компании «Связной | Евросеть» Александру Малису

Его поздравляет генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева:

— Дорогой Саша, помню тебя еще в кожаном плаще и в шляпе. Но может, шляпу нарисовало мое воображение. Для меня ты и двадцать лет назад, и сейчас — настоящий ковбой! С днем рождения, дорогой!

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