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Фото: Евросеть

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

Сегодня исполняется 47 лет предпринимателю, экс-президенту объединенной компании «Связной | Евросеть» Александру Малису

Его поздравляет генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева:

— Дорогой Саша, помню тебя еще в кожаном плаще и в шляпе. Но может, шляпу нарисовало мое воображение. Для меня ты и двадцать лет назад, и сейчас — настоящий ковбой! С днем рождения, дорогой!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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