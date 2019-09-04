Сегодня исполняется 47 лет предпринимателю, экс-президенту объединенной компании «Связной | Евросеть» Александру Малису
Его поздравляет генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева:
— Дорогой Саша, помню тебя еще в кожаном плаще и в шляпе. Но может, шляпу нарисовало мое воображение. Для меня ты и двадцать лет назад, и сейчас — настоящий ковбой! С днем рождения, дорогой!
Рубрику ведет группа «Прямая речь»
просмотров: 198068
просмотров: 156235
просмотров: 130113
просмотров: 66449
просмотров: 62304