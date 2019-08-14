Небогатым ищут новую зарплату

В Москве стартовала собственная пилотная программа до 2020 года по повышению доходов малоимущих семей с целевой аудиторией 250 тыс. человек. Основная особенность — программа ориентирована на поиск для домохозяйств работы с более высокими доходами и на устранение барьеров в возможности работать. Полученный в пилотном проекте, реализуемом сетями учреждений «Моя карьера», «Мой семейный центр» и несколькими департаментами правительства Москвы, опыт может быть альтернативой «социальным контрактам» по крайней мере для крупных городов: объединение борьбы с бедностью и борьбы с безработицей в них неэффективно.

“Ъ” стали известны первые результаты и рабочие параметры стартовавшего в июле 2019 года пилотного проекта правительства Москвы, посвященного борьбе с бедностью. Согласно документам этой программы, целевая аудитория кампании по сокращению московской бедности составляет 250 тыс. москвичей работоспособного возраста: это часть несколько более широкой аудитории людей с низкими доходами (92 тыс. семей с доходами ниже прожиточного минимума, получающих выплаты на детей, 16 тыс. семей того же статуса, не получающих выплат из-за наличия имущества, обычно дач, студенты из бедных семей и т. д.), составляющей около 350 тыс. человек. Москва в силу величины населения является крупнейшим по численности бедных в РФ регионом, но по абсолютному числу, а не по доле в населении. В Москве бедных, исходя из этой цифры, порядка 5%, тогда как в России их число оценивается обычно не менее чем в 12–14%. Постановление правительства Москвы о реализации «пилота» в 2019–2020 годах №937-IIII подписано 23 июля, в 2019 году программа достаточно компактна: городской бюджет потратит на нее пока 203 млн руб., впрочем, дополнительные расходы будут приходиться на центр «Моя карьера», дополнительные соцвыплаты.

Сейчас основными перспективными идеями правительства РФ, Минтруда и регионов в борьбе с бедностью являются или комбинация роста соцрасходов в наиболее низкодоходных группах и борьба с безработицей, или «социальный контракт» — финансовая поддержка трудоустройства или самозанятости в обмен на выполнение определенной программы поведения. Московский «социальный контракт» по идеологии отличается очень существенно: «пилот» реализуется в условиях крайне низкой безработицы в Москве, поэтому он направлен в первую очередь на увеличение доходов работающих бедных и людей вне группы экономически активного населения, а не безработных.

Технически в центре «пилота» — идея сохранения социальных выплат на детей малоимущим домохозяйствам—участникам программы в течение трех лет вне зависимости от получаемых доходов.

По словам Александры Александровой, первого заместителя руководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы, в августе 67% обратившихся в него по программе граждан ориентированы именно на трудоустройство или смену работы с большим доходом — и для них сохранение «детских» выплат принципиально. Однако основной инструмент программы — не столько поиск вакансий, сколько снятие барьеров для трудоустройства на более высокооплачиваемой работе. Поэтому в рамках «пилота» работают со всем домохозяйством: так, 34% участников программы нуждаются в дополнительном обучении или переобучении, 23% — в приоритетном устройстве детей в детский сад, 32% — в работе с психологом для снятия кризиса, 21% — в прохождении тренингов, позволяющих существенно расширить возможности на собеседованиях. Целевые социальные группы для «Моей карьеры» — неполные и многодетные семьи, предпенсионеры и люди с медицинскими ограничениями по трудоустройству. В рамках «пилота» Москва берет на себя консультации, допобразование и тренинги для участников программы (предполагается, что они потребуются около 20% обратившихся), оплату им стипендий в размере московского МРОТ и временное сохранение соцльгот. Все услуги в рамках программы бесплатны — сама идея проекта заключается в том, что городская экономика существенно выигрывает от роста численности экономически активного населения и снятия в беднейших доходных категориях барьеров для получения большего, чем имеющийся, заработка.

По оценкам Александры Александровой, по итогам первых недель работы контакт удается установить примерно с третью целевых групп, что необычно высоко для подобных проектов (в ЕС обычные цифры для таких проектов редко превышают 20–25%). Программа предполагает подключение практически всех возможностей госсектора в комплексе: она реализуется сетью «Моя карьера» и московским бюджетным учреждением «Мой семейный центр», московскими департаментами образования, труда и соцзащиты и информационных технологий. Часть программы скоординирована с московской программой создания сети семейных детских садов. Кроме этого, в рамках программы возможно решение проблем ухода за пожилыми участниками семьи, что также нередко ограничивает трудоустройство остальных. Впрочем, среди обратившихся в августе лишь 1% запрашивал консультации по решению этой проблемы и 0,2% — проблемы ухода за ребенком с ограничениями по здоровью: уровень соцрасходов бюджета Москвы в таких случаях, как правило, исключает домохозяйство из групп крайней бедности. Исходя из дизайна программы, часть московской бедности, ее маргинализированные группы, ее критериям отвечать не будет — здесь город намерен работать с домохозяйствами (и в первую очередь с детьми в них) иначе.

Сама по себе идея борьбы с бедностью через целевые вложения в «человеческий капитал» домохозяйства для смены работы на более высокооплачиваемую для России очень нестандартна: создающаяся московская «сеть безопасности» управленчески довольно сложна, хотя сама по себе дешевле имеющихся альтернатив. Тем не менее в перспективе московский «пилот» может быть идеологически влиятелен. В крупных городах РФ ресурс борьбы с бедностью через уменьшение безработицы сокращается с 2014 года и сам по себе мал. Ставка же на увеличение трудовой и социальной мобильности, делавшаяся в 2000-е годы структурами федерального Минтруда, оправдывает себя в последние годы относительно слабо.

Дмитрий Бутрин