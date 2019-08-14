Две недели до первого звонка

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал пакет распоряжений, касающихся распределения межбюджетных трансфертов на текущий год. Необычен лишь срок подписания документов о трансфертах на десятки миллиардов рублей, разблокирующих софинансирование в рамках нацпроектов,— это произошло лишь 9 августа, тогда как отставание графика их финансирования Белый дом обсуждает уже не первый месяц.

Речь идет о пяти распоряжениях правительства от 9 августа, в части случаев распределяющих средства бюджета на софинансируемые регионами программы. Часть изменяет параметры софинансирования, ранее распределенного в рамках бюджета на 2019–2021 годы и, видимо, не доводимого ранее до регионов. Наконец, отдельным распоряжением (о финансировании аэропортового строительство в Симферополе и Севастополе) предписано казначейское сопровождение проектов, без которого, впрочем, в Крыму выделяемые средства не могли получить.

В сумме речь идет о десятках миллиардов средств, которые, вопреки бюджетной практике прошлых лет, разблокированы лишь в августе — на несколько месяцев позже обычного срока. Большая часть расходов вписана в приоритетные национальные проекты (дорожный, образовательный и по здравоохранению) и соответствующие госпрограммы. Напомним, одной из тем внутриправительственных совещаний летом 2019 года было постоянное обсуждение финансирования нацпроектов вне графика, но по крайней мере в задержке этих расходов, видимо, виновно федеральное правительство. Одним из важных сюжетов бюджетного процесса в 2019 году был явный дефицит регионального софинансирования (или даже отсутствие таких расходов в региональных бюджетах), особенно образовательных. Судя по всему, пауза на федеральной стороне была взята как раз на поиск регионами денег на эти цели и на торг с губернаторами по новым параметрам софинансирования.

Наиболее крупные средства в рамках пакета распоряжений правительства от 9 августа распределяются в сфере образования.

Так, практически все регионы получат деньги на создание новых мест в школах — в общей сложности 25,4 млрд руб. в этом году (24,6 млрд руб. в 2020 году, размер субсидий варьируется от 25,6 млн до 652 млн руб.). Более внушительные суммы регионы получат на создание мест в яслях для детей от 1,5 до 3 лет — в общей сложности на эти цели предусмотрено примерно по 36 млрд руб. в 2019–2021 годах. Например, Дагестану в текущем году будет выделено 3,8 млрд руб., Саратовской области — 1,3 млрд руб., Чечне — почти 1,2 млрд руб. Около половины субъектов могут рассчитывать на субсидии на создание мест в школах, расположенных в сельской местности или поселках городского типа,— на это предусматривается около 3 млрд руб. в год. Отдельные регионы также получат федеральные средства на модернизацию инфраструктуры общего образования — на 16 субъектов будет выделено 5,4 млрд руб. в 2019 году.

Еще два распоряжения касаются трансфертов на обеспечение дорожных работ в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения» и госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры». В общей сложности на 2019 год по этому направлению выделяется около 34,6 млрд руб. Самый значительный трансферт направляется на выполнение целевых показателей по приведению дорог в нормативное состояние и увеличение пропускной способности в Челябинской области — 4 млрд руб. Крупные суммы выделяются на мероприятия, реализуемые с применением механизма государственно-частного партнерства,— 1,2 млрд руб. в Новосибирскую область, 1,5 млрд руб. в Башкирию и 2,9 млрд руб. в Пермский край. На ремонт дорог выделяются дополнительные деньги из неиспользованных в 2018 году средств Федерального дорожного фонда — более 4,75 млрд руб. Одним из распоряжений увеличивается объем субсидий регионам в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» — с 22,9 млрд руб. в 2019 году до 29,2 млрд руб. Увеличение обусловлено как корректировками объемов финансирования текущих мероприятий, так и появлением в перечне новых — так, выделяется 3,8 млрд руб. Красноярскому краю на реконструкцию краевой клинической больницы.

Евгения Крючкова, Дмитрий Бутрин