Право имеет

Сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин вчера официально представил нового заместителя, который одновременно возглавит управление земельных и имущественных отношений. Им стал Евгений Чебаков, работающий в структурах администрации с 1999 года. В последние пять лет он занимал должность заместителя начальника правового управления. Бывшие коллеги отзываются о нем, как об опытном специалисте в области права, в том числе земельного. При этом, по их мнению, продвижению в карьере господин Чебаков может быть обязан своей компромиссностью. Собеседники „Ъ“ отмечают, что новому вице-мэру достался самый провальный блок администрации, навести порядок в котором способен только человек с харизмой.

Ульфат Мустафин вчера назначил и официально представил администрации своего нового, восьмого по счету заместителя. Продвижение по службе получил бывший замначальника правового управления Евгений Чебаков, работающий в структурах администрации с 1999 года. Одновременно с постом вице-премьера господин Чебаков получил назначение главой управления земельных и имущественных отношений. Ульфат Мустафин, представляя нового зама, был лаконичен и просто дежурно пожелал ему успехов.

Евгений Чебаков отказался комментировать, почему согласился на эту должность. На вопрос „Ъ“ о том, какие задачи перед ним поставлены, он заявил, что «задачи все те же самые».

Полная биография нового вице-мэра не опубликована. В мэрии сообщили, что он окончил Башкирский государственный университет по специальности «юрист». Карьеру начинал коммерческим агентом (компания не уточняется). В мэрии работает с 1999 года: начинал специалистом земельно-кадастрового бюро при городском комитете по земельным ресурсам и землеустройству. Позже возглавил это бюро. В 2013–2018 годах работал заместителем начальника правового управления администрации. В 2019 году, после ухода вице-мэра Руслана Тухватшина, курировавшего земельный и имущественный блок с 2017 года, Евгений Чебаков возглавил это управление.

В июне должность главы управления по земельным ресурсам оставил Раиль Еникеев, управлявший структурой с 2012 года. Этому предшествовало решение горсовета об упразднении этой должности — ее соединили с постом вице-мэра.

Информированный собеседник „Ъ“ сообщил, что подбор нового куратора земельных вопросов шел с июня, «особо выбирать было не из кого, так как преемственности в этом блоке администрации не было — с каждым бывшим вице-мэром уходила его команда». По данным „Ъ“, на эту должность рассматривался, в том числе, глава территориального управления Росимущества Андрей Агапов. Но Ульфат Мустафин сам выбрал Евгения Чебакова. «Ему поручено полностью восстановить нормальную работу этого подразделения»,— сказал собеседник.

В последние полтора года работу подразделения курировал Руслан Тухватшин, до него — с 2012 по 2017 годы вице-мэр Александр Филиппов.

Напомним, что практически все кураторы земельной и имущественной политики в Уфе с 2011 года становились фигурантами уголовных дел, включая Александра Филиппова и Раиля Еникеева.

Чиновники, работавшие с Евгением Чебаковым, отзываются о нем как о хорошем специалисте, который отлично знает земельное право, при этом неконфликтен, склонен к компромиссам, в том числе «не настаивает, что его решение будет самым правильным». Один из бывших высокопоставленных чиновников мэрии говорит, что господин Чебаков — «один из самых опытных и работоспособных специалистов в этой области, по крайней мере, в Уфе», а его большой плюс состоит в том, что «он никогда не занимался играми, „кто с кем дружит“, а только исполнял свои непосредственные обязанности».

Другой бывший высокопоставленный чиновник отмечает, что Евгений Чебаков «не воюет с застройщиками», «отлично владеет всеми тонкостями земельного законодательства». При этом, отмечает собеседник, «в земельных отношениях сейчас очень коллизионный подход», поэтому ожидать от вице-мэра по земельным вопросам однозначной защиты интересов города и горожан не приходится, так как часто «закон и интересы горожан резко противопоставлены друг другу».

Депутат Госдумы, сити-менеджер Уфы в 2006-2011 годах Павел Качкаев помнит Евгения Чебакова как специалиста, который «не принимает опрометчивых решений».

Бывший вице-мэр Уфы по строительству (в 2010-2012 годах) Владислав Никитин отмечает, что перед новым куратором земельного и имущественного блока стоит очень непростая задача. «Мягко выражаясь, деятельность этого подразделения развалена полностью. Наверное, нет ни одного инвестора или застройщика, который бы положительно о ней отозвался. Это тяжелое наследие, которое досталось Чебакову от прежних руководителей, и одновременно вызов и стимул себя проявить»,— отметил он.

Юрист Михаил Лазаренко, управлявший в 2011-2012 годах управлением земельных ресурсов, согласен, что Евгению Чебакову достался «самый провальный блок администрации с точки зрения защиты интересов города и горожан». «В бытность моей работы в управлении главным мерилом его эффективности были сборы платы за аренду и продажу муниципальной собственности. В последние годы я не понимаю, чем занималось это подразделение: долги за аренду муниципальных площадей превысили 1 млрд руб., земельные торги проводятся крайне редко, участки розданы по акту выбора — бюджет ничего не получил. В городе нет прозрачных правил игры для всех застройщиков: есть любимые, которые получают все, и есть все остальные, которые не получают ничего»,— возмущен собеседник. Он сомневается, что Евгений Чебаков — тот самый менеджер, который сможет исправить ситуацию. «Честно говоря, я обескуражен этим назначением, так как ждал от новой команды мэрии усиления земельно-имущественной политики. Для этого на этой должности должен находиться сильный, харизматичный менеджер, понимающий, что такое управление муниципальной собственностью. А не просто податливый и удобный чиновник»,— отметил Михаил Лазаренко.

Влада Шипилова, Наталья Павлова