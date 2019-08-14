Сергея Митрохина возвращают на старт

Мосгорсуд во вторник удовлетворил жалобу члена федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты на выборах в Мосгордуму. В Мосгоризбиркоме сообщили, что политик будет зарегистрирован на заседании окружной комиссии 43-го округа в среду, 14 августа. Опрошенные “Ъ” политологи называют регистрацию господина Митрохина «правильным политическим ходом власти», нацеленным на «раскол» оппозиции.

Вечером во вторник Мосгорсуд рассмотрел и удовлетворил жалобу члена федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в его регистрации на выборах в МГД по 43-му округу. Суд обязал «немедленно зарегистрировать» господина Митрохина. В Мосгоризбиркоме уже заявили, что это произойдет на заседании окружной комиссии в среду. Сам господин Митрохин назвал решение неожиданным и напомнил, что ранее обжаловал отказ окружной комиссии в Мосгоризбиркоме. Там было принято решение в его пользу, но ОИК снова отказала в регистрации. Как рассказал господин Митрохин “Ъ”, накануне судья лично перепроверил его спорные подписные листы в присутствии его представителя и прокурора.

Сергей Митрохин сообщил “Ъ” о своем намерении продолжить избирательную кампанию, которую он, по его словам, «начал еще в мае».

При этом политик отметил минимальное финансирование кампании, заявив, что его агитационная деятельность на выборах в Мосгордуму будет «весьма скромной». Он намерен привлечь дополнительные средства при помощи сбора добровольных пожертвований. Политик хочет начать встречи с избирателями в 43-м округе: по его словам, «агитация лицом к лицу» — наиболее эффективный метод ведения избирательной кампании.

По словам господина Митрохина, он стал четвертым кандидатом, представляющим «Яблоко» на выборах в МГД. При этом он пока единственный кандидат от несистемной оппозиции, кому удалось добиться регистрации после того, как ОИК в ней отказала. По мнению политолога Аббаса Галлямова, регистрация господина Митрохина в качестве кандидата в Мосгордуму уже не повлияет на ход кампании. При этом политолог называет регистрацию «правильным политическим решением власти», которое позволит «расколоть» оппозицию. Теперь у власти появится «возможность говорить, что кто-то из кандидатов (несистемной оппозиции.— “Ъ”) все же был зарегистрирован», отмечает политолог, но это не переубедит ядро несогласных с действующим политическим курсом и не повлияет на уровень протестной активности.

В свою очередь, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает «прецедент» господина Митрохина «важным показательным примером для всех незарегистрированных кандидатов», как при помощи обращения в суд можно «восстановить свою регистрацию на выборах». Он сообщил “Ъ”, что не стал бы «связывать выборы и дальнейшую судьбу незарегистрированных кандидатов с протестной активностью». По его мнению, «многие участники протестных митингов не знают своих кандидатов и не планируют голосовать».

Российский политолог Михаил Виноградов, как и его коллеги, не считает «фигуру господина Митрохина ключевой для протестного движения». «При всей нехватке успеха у лидеров российской оппозиции Митрохин выглядит как один из чемпионов по дефициту историй успеха и побед, и его трудно назвать олицетворением запроса на новые лица»,— считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, решение зарегистрировать политика в качестве кандидата «напрашивалось» и было непонятно, «в чем причина отсрочки».

Напомним, накануне Мосгорсуд отклонил иск муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой к избирательной комиссии округа №9, которая отказала ей в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. 8 августа жалобу Юлии Галяминой на отказ в регистрации рассматривала рабочая группа Центризбиркома. Также во вторник рабочая группа ЦИКа предварительно отклонила жалобы на отказ в регистрации Геннадию Гудкову, Ивану Кульневу и Александру Соловьеву. Ранее ЦИК отклонил жалобы Ильи Яшина, Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Анастасии Брюхановой и Елены Русаковой.

Никита Прокшин