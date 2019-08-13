Суд в Дагестане продлил арест фигуранту дела о финансировании терроризма

Советский районный суд Махачкалы продлил на месяц срок ареста уроженца Карачаево-Черкесии Кемала Тамбиева, одного из троих обвиняемых по делу о финансировании терроризма.

Адвокат Руслан Нагиев настаивал, что утверждение следствия о том, что его подзащитный может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, основано лишь на предположениях. Однако судья Рашидхан Магомедов продлил срок ареста Тамбиева до 13 сентября.

Как сообщал “Ъ”, аналогичное решение для двух других фигурантов — журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и одного из руководителей благотворительного фонда «Ансар» Абубакара Ризванова — было принято тремя днями ранее.

Напомним, Абдулмумину Гаджиеву предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — участие в террористической организации и финансирование терроризма. По версии следствия, журналист с 2011 года участвовал в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» путем оказания содействия в сборе денежных средств для нее.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «"Черновик" приложили к обвинению».

Юлия Рыбина, Махачкала