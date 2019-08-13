Начпрода осудили со второй попытки

Ростовский гарнизонный военный суд повторно признал вину бывшего заместителя начальника продовольственной службы Южного военного округа (ЮВО) подполковника Романа Сомонова в соучастии в хищении 471,7 млн руб. у Минобороны, назначив ему шесть лет колонии общего режима. Ранее военный получил за это же преступление к девяти годам заключения, а его бывшего сослуживца полковника Дениса Зорина — к 11 годам. Однако апелляционная инстанция сочла, что вменяемые начпродам преступления необходимо переквалифицировать на более тяжкие, и отменила приговор. Вскоре уголовное преследование полковника Зорина было временно приостановлено из-за его болезни, а дело подполковника Сомонова ушло на рассмотрение в суд. Следователи утверждают, что офицер признал вину до процесса.

По информации Главного военного следственного управления СКР, Ростовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя начальника продовольственной службы — начальника отдела планирования и обеспечения ЮВО подполковника Романа Сомонова к шести годам колонии общего режима.

Суд лишил Сомонова звания и назначил штраф 600 тыс. руб., удовлетворив также иск Минобороны о возмещении материального ущербы.

Роман Сомонов солидарно с ранее осужденным подельником — бывшим начпродом войсковой части 04436 102-й военной базы в Гюмри (Армения) Владимиром Фирсовым — должен выплатить министерству 193,9 млн руб. В сообщении указывается, что офицер на этапе ознакомления с обвинительным заключением в июне этого года сделал заявление о признании вины в инкриминируемых ему преступлениях. До этого момента начпрод отрицал свою причастность к хищению 471,7 млн руб. у Минобороны. Его адвокат Сергей Грицко заявил “Ъ”, что Роман Сомонов пока не решил, будет ли он обжаловать приговор.

Как ранее сообщал “Ъ”, бывший заместитель начальника продовольственной службы ЮВО, полковник Денис Зорин якобы организовал хищение средств, выделяемых на питание военнослужащих. К реализации задуманного он привлек начпрода войсковой части 04436 102-й военной базы в Гюмри (Армения) майора Владимира Фирсова, который, пользуясь доверием командира части, подписывал у него акты приема-сдачи пайков нормы №1 и по дополнительной норме по завышенным в два раза спискам личного состава (с 800 до 1,6 тыс. человек). На основании этих отчетов Минобороны перечисляло по госконтракту денежные средства на банковские счета ООО «Коллектив-Сервис», ООО «Коллектив-Сервис Плюс», руководство которых находилось в сговоре со снабженцами ЮВО. Полковник Зорин, пользуясь своими должностными полномочиями, скрывал от начальства увеличение объемов продовольственного снабжения 102-й военной базы. Офицеры с января 2012 года по апрель 2013-го нанесли ущерб Министерству обороны на сумму 277,8 млн руб. Однако в апреле 2013 года полковник Зорин пошел на повышение — был назначен на должность начальника продовольственной службы управления (ресурсного обеспечения) Центрального военного округа. Уходя, Зорин рекомендовал на оставляемую должность своего друга, земляка и заместителя — подполковника Романа Сомонова, которого также привлек к мошеннической схеме, просуществовавшей до апреля 2014 года. За это время военным удалось завысить пайковые еще на 193,6 млн руб.

Главным свидетелем обвинения в деле штабных офицеров стал начпрод 102-й военной базы майор Фирсов, который заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, признав вину. Начпрод получал от ООО «Коллектив-Сервис» вознаграждение в размере 60% стоимости фактически не поставленного по госконтракту в войсковую часть продовольствия. Следователи утверждают, что Фирсов получил 90 млн руб., из них он передал полковнику Зорину 44,5 млн руб., а подполковнику Сомонову — 2,5 млн руб. Суд рассмотрел его дело в особом порядке и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Офицеров штаба суд также признал виновными в хищении, назначив Зорину, как организатору 11 лет лишения свободы, а Сомонову — девять лет колонии общего режима. Они были разжалованы и оштрафованы на 1 млн руб. каждый. Бывшие начпроды солидарно должны были возместить причиненный Минобороны ущерб в размере 471,7 млн руб.

Не согласившись с приговором, они его обжаловали, утверждая, что не причастны к хищению пайков. Апелляция отменила решение первой инстанции, посчитав, что действия бывших офицеров необходимо переквалифицировать и вернула уголовное дело прокурору. При повторном расследовании главный фигурант 40-летний полковник Денис Зорин заболел, и его уголовное преследование временно приостановлено.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону