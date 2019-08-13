«Если первое лицо молчит, это рождает непонимание»

Кремль впервые прокомментировал московские протестные акции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на 24 вопроса по этой теме. В целом он осудил как чрезмерно жесткие действия полиции, так и нарушения закона со стороны митингующих. Песков также объяснил, почему Владимир Путин так долго не реагирует на все эти события. Глава государства в курсе происходящего, однако не считает нужным делать какие-либо отдельные заявления по этому поводу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что российская власть продолжает держать паузу.

Журналисты в буквальном смысле накинулись на вышедшего из отпуска Дмитрия Сергеевича Пескова. Темы, собственно, две — митинги и непонятные происшествия в Архангельской области. С последним ясности не много: есть официальная информация — на нее ориентируйтесь. А в остальном пресс-секретарь президента раздал всем сестрам по серьгам. Кремль осуждает как неоправданное применение силы, так и массовые беспорядки в ходе митингов, пояснил Песков: «Мы считаем абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков».

Почему Владимир Путине не комментирует эту тему так долго? Ответ: Москва — не вся Россия, в стране и без этого много чего происходит. Протестующие вроде бы ничего не громили, не поджигали. Но мы же с вами видели разные кадры.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Безусловно, мы обращаем внимание на все материалы, которые появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых, кстати, ведется внутреннее служебное расследование, и которые фиксируют неповиновение и, более того, агрессию по отношению к сотрудникам органов правопорядка».

Иными словам, следствие во всем разберется. Главное — в России нет политического кризиса, заявил Песков:

— Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом. — То есть самый масштабный протест в Москве в течение десяти лет — это не кризис? — Нет.

Что касается выборов, за них отвечает Центральная избирательная комиссия — вот туда и обращайтесь. Кандидаты, которым отказали в регистрации — обращайтесь в суд. Вот и все.

Ответы, надо сказать, не удивили. По большому счету все это ожидалось. Судя по всему, расчет делается на то, что протест со временем выдохнется. В первую очередь потому, что лидеры сидят. Вечно выходить без четких требований невозможно. Можно предположить, что руководство попросит силовиков действовать мягче. Песков при этом не дал оценки, что это такое все-таки в Москве происходит. Со стороны может показаться, что эта ситуация привычная: кто-то периодически что-то нарушает, власти реагируют, но тоже не всегда аккуратно.

Вот с чем нельзя согласиться, так это с тезисом о том, что президент, дескать, не считает эту тему первостепенной. Может быть, конечно, это и так, но лишь отчасти. Иначе зачем экстренно собирается Госдума и Совет федерации обсуждать атаку на государственный суверенитет России извне? Вопрос более чем серьезный, если обе палаты возвращаются ради этого с каникул. Или же депутатам и сенаторам предложено первым дать оценку происходящему. Дело в том, что в условиях нынешней вертикали оценку может дать только президент. Если первое лицо молчит, это рождает непонимание и брожение в умах. Вот мы видим, что сенатор от Иркутской области, бывший командир ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев осуждает московских коллег, мол, люди хотят высказать свое мнение, а вы их дубинками. Элиты ощущают дискомфорт. Кажется, что корабль движется не тем курсом. Так и до аварии недалеко.