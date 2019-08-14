Дом Александра Новикова стал нежилым

Свердловский арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Екатеринбурга и областного министерства по управлению госимуществом (МУГИСО) о возврате зданию на улице Малышева, 38 статуса нежилого помещения. Ранее решение Росреестра, признавшего его жилым, позволило собственникам безвозмездно получить право долевой собственности на землю и не платить за аренду. Часть дома принадлежит исполнителю шансона Александру Новикова, которого городская администрация пыталась банкротить из-за долга по арендной плате за участок по этому адресу.



Решение арбитражного суда опубликовано на сайте судебной инстанции. Согласно документу, администрация Екатеринбурга и МУГИСО требовали вернуть зданию на улице Малышева, 38 статус нежилого помещения. В мае 2018 года региональный Росреестр присвоил ему категорию многоквартирного жилого дома, пояснив, что старые данные являлись технической ошибкой. По данным суда, двухэтажное помещение площадью 231,8 кв. м принадлежит известному исполнителю шансона Александру Новикову и ООО «Эрсэк».

Суд установил, что новая категория дома привела к изменению статуса земельного участка, и владельцы помещения стали долевыми собственниками земли. Это позволило им не платить арендную плату мэрии Екатеринбурга, которая сдала участок господину Новикову в октябре 2001 года.

Напомним, в мае администрация города обратилась в арбитражный суд с иском о банкротстве Александра Новикова. На тот момент он накопил долг по арендной плате за земельный участок под домом около 1,4 млн руб. Господин Новиков пытался оспорить наличие долгов, аргументировав это тем, что они принадлежат его полному тезке с другим ИНН и ОГРНИП. Впрочем, на другом процессе выяснилось, что в судебном решении о задолженности была допущена опечатка, и имелся в виду именно исполнитель шансона Александр Новиков.

Во время заседания по делу о статусе дома представители господина Новикова настаивали на том, что сроки обжалования поправки Росреестра закончились. Однако в суде считают, что заявление подано на законных основаниях. «Трехмесячный срок исчисляется со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав. Доказательств направления оспариваемого решения истцу суду не представлено», говорится в постановлении суда. Также судебная инстанция «не нашла в здании двух и более квартир — там находится только четыре отдельные жилые комнаты без помещений вспомогательного использования, а также без мест общего пользования». В итоге суд предписал Росреестру вернуть помещению статус нежилого здания.

Получить комментарий господина Новикова не удалось: он не отвечал на звонки и сообщения в соцсетях. Связаться с ООО «Эрсэк» также не удалось. Ранее на своей странице в Фейсбуке исполнитель шансона заявил, что «дом на Малышева — жилой», и иногда он в нем живет. «Ничего за прилегающую к жилому дому землю я платить не должен»,— подчеркнул он.

По данным «СПАРК-Интерфакс», по адресу Малышева, 38 находится благотворительный фонд «400-летие дома Романовых на Урале», президентом которого является господин Новиков. Организация зарегистрирована в июле 2003 года, ее основной вид деятельности связан со сферой отдыха и развлечений, а также предоставлением финансовых услуг, за исключением услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. По данным 2ГИС, помещения в здании арендуют 14 организаций, работающих в общепите, телекоме, туризме и других направлениях.

Дарья Соколова