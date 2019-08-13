Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»

В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь». Сообщение поступило в региональное управление МЧС сегодня, 13 августа, около 11:40. Пожар локализовали в 14:09 на площади 600 кв. м. Пострадавших нет, людей на борту не было.

Тушение пожара осуществляется по повышенному рангу №3, работают 68 человек личного состава и 16 единиц техники. В том числе используется пожарный катер «Вьюн». Известно, что судно находилось на ремонте и не эксплуатировалось с 2018 года. Причины происшествия уточняются.

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства при отстое судов. На место происшествия выехал заместитель Приволжского транспортного прокурора и следственная группа.

Анастасия Еремина, Нижний Новгород