Северный путь

В 2019 году Тюменская область отмечает 75-летие. Официально регион появился на карте государства 14 августа 1944 года, однако история территории уже насчитывает не одно столетие. За прошедшие годы из глухой провинции область превратилась в крупный нефтегазовый регион.

От завоевания к воспитанию

По данным историков Тюменского госуниверситета, развитие территории современной Тюменской области можно отсчитывать от лета 1581 года, когда в эти места пришел знаменитый завоеватель Ермак. На левом берегу реки Туры Ермак с дружиной казаков останавливался на двухмесячную стоянку. Приплыв на ладьях по рекам из мест приуральских владений Строгановых к устью реки Тюменки, казаки захватили небольшое поселение Чинги-Тура, находившееся на высоком берегу. Отсюда атаман и семь тыс. его казаков отправились в Искер к сибирскому хану Кучуму. Через два месяца они дошли до Иртыша, где состоялось решающее трехдневное сражение с войсками сибирского хана. Кучум был разбит, а Ермак с дружиной вошел в столицу Сибирского ханства. В июле 1586 года был заложен первый русский город-крепость Тюмень, с которого началась история азиатской России.

Долгое время огромная территория Сибирского царства жила по собственным законам и порядкам. Царь Михаил Федорович, понимая значимость распространения православия среди коренных народов и исправления нравов первых русских поселенцев, учредил в 1620 году Сибирскую епархию, а кафедральным городом был избран Тобольск. Церкви надлежало просветить и воспитать жителей Сибири, привить ростки образованности и культуры, нередко противостоять произволу и беззаконию. Так, первый архипастырь, архиепископ Тобольский и Сибирский Киприан, положил начало летописанию в крае, повелев записать сведения о походе Ермака. В 80-е годы XVII века при митрополите Павле I в Тобольске были возведены первые за Уралом каменные сооружения — Кремль и Софийско-Успенский собор, а в начале XVIII века митрополит Филофей открыл при архиерейском доме первую в Сибири школу и развернул широкую миссионерскую деятельность.

Царский след

С приходом к власти большевиков почти все храмы и монастыри были закрыты, а сама епархия упразднена. В начале 1918 года в регионе было введено военное положение, а центр губернии перенесен из Тобольска в Тюмень. Тогда же в Тобольске под арестом содержалась семья последнего российского императора Николая II. Позже Романовых тайно перевезли в Екатеринбург, где их расстреляли. До лета 1919 года губерния оставалась под контролем Колчака, пока 51-я дивизия под командованием Блюхера не заняла Тюмень, Ялуторовск и Тобольск. Сибирское крестьянство в штыки приняло политику «военного коммунизма», и в январе 1921 года вспыхнуло крупнейшее в истории Советской России восстание против власти, для подавления которого большевикам пришлось стягивать в регион регулярные части Красной Армии, бронепоезда и даже военный флот. Последние бои завершились только в 1922 году.

В 1930 годы в Советском Союзе разрослась система ГУЛАГа. Печально известные 501-я и 503-я стройки проходили на территории Тюменской области. Здесь отбывали наказание многие известные люди, силами заключенных осуществлялись сложнейшие строительные проекты, прокладывали километры железных дорог. При этом область была в основном сельскохозяйственная.

После начала Великой Отечественной войны все предприятия перестроили под нужды фронта. В регион эвакуировали заводы, научные учреждения, ряд министерств и ведомств. С лета 1941 года в Тюмени даже хранили тело Владимира Ленина.

Хотя Тюменская область находилась в тысячах километров от фронта, боевые действия коснулись и ее территории. Командование вермахта планировало разместить военно-морскую базу в Обской губе. Гитлеровские войска оставили в Карском море множество мин в попытке блокировать торговым караванам западный участок Северного морского пути. Советское командование тогда сильно напугало противника, построив муляж береговой базы близ поселка Мыс-Каменный. Всего за годы войны 90 тюменцев стали Героями Советского Союза, 90 тыс. награждены медалью «За трудовую доблесть», 70 тыс. — боевыми наградами.

Освоение недр

В 1944 году в РСФСР была образована Тюменская область, в состав которой вошли Остяко-Вогульский (в 1978 году переименован в Ханты-Мансийский) и Ямало-Ненецкий округа. Тройственный союз вывел регион на первое место по площади (более 1,4 млн кв. км) среди субъектов государства, а также позволил сохранить исторически сложившиеся социально-экономические взаимоотношения. В 2018 году регионы в очередной раз продлили действие договора о взаимодействии.

Новая веха в развитии региона началась в 1964 году, когда на территории области были разведаны месторождения нефти и газа. Освоение этих полезных ископаемых коренным образом изменили жизнь тюменцев. Благодаря углеводородам регион получил импульс для развития — были построены новые города, такие как Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск. В регионе стали появляться научно-исследовательские и проектные институты, новые вузы. В короткие сроки Тюменская область стала главной нефтегазовой энергетической базой страны. В 1961–1973 годах пост первого секретаря Тюменского обкома КПСС занимал Борис Щербина. При нем было открыто первое нефтяное месторождение в Западной Сибири — Шаимское. После он стал министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР и зампредом Совета Министров СССР, курировал нефтяную и газовую промышленности, энергетику и добычу угля.

Геологи у руля

К концу 1980-х годов регион ежегодно давал стране 400 млн т нефти и 574,2 млрд куб.м газа. На нефтяные и газовые месторождения в Тюменскую область съезжались сотни людей со всего Союза, благодаря чему население области увеличилось в десятки раз. Таких успехов регион не смог бы достичь без нового первого секретаря Тюменского горкома КПСС (до 1990 года) Геннадия Богомякова, при непосредственном участии которого возводился крупнейший в стране нефтегазодобывающий и электроэнергетической комплекс, и руководителя Глав­тюмень­геологии Юрия Эрвье, начавшего управлять трестом «Тюменьнефтегеология» еще во второй половине

1950-х годов. Планомерные геофизические исследования привели к открытию месторождений на огромных площадях. Всего за время руководства Эрвье разведано и открыто более 250 месторождений нефти и газа, в том числе уникальные нефтяные: Мамонтовское, Правдинское, Самотлорское, Федоровское, Холмо­горское и газовые: Заполярное, Медвежье, Уренгойское, Ямбургское. Разведанные запасы нефти составили 10 млрд т, газа — 20 трлн куб.м.

При Юрии Эрвье начинал свою геологоразведочную деятельность Фарман Салманов. Во второй половине 1950-х годов он работал начальником нефтегазоразведочных экспедиций в Кемеровской и Новосибирской областях, но, посчитав поиски топлива в Кузбассе бесперспективными, самовольно увел свою геологическую партию в Сургут. Его уверенность в том, что там есть нефть, могла стоить ему не только карьеры, но он не сдавался. Первая же скважина в районе Мегиона дала фонтан нефти. Работая в «Главтюменьгеологии», он принял участие в открытии и разведке более 160 месторождений нефти и газа в Тюменской области. Фарман Салманов считается основателем тюменской школы геологии.

Нефтяные герои

День рождения большой нефти Сибири — 22 июня 1960 года — день, когда в поселке Шаим ударил первый фонтан. Бригада буровиков под руководством Семена Урусова получила первую промышленную нефть. В дальнейшем бригада этого мастера за высокую эффективность работы несколько лет носила звание «Лучшая буровая бригада Министерства геологии СССР». Еще один знаменитый буровой мастер — Николай Глебов, который является одним из первооткрывателей Губкинского, Комсомольского, Айваседо-Пуровского, Южно-Уренгойского, Похромского, Пунгинского газовых месторождений, нефтеконденсатных залежей на Уренгойском месторождении.

Активное участие в создании важной энергетической базы СССР в Западной Сибири и ее инфраструктуры принимал также руководитель крупнейшего в нефтяной промышленности СССР предприятия «Глав­тюмень­нефтегаз» (с 1965 года по 1977 год) Виктор Муравленко. Он был награжден Государ­ственной премией СССР за разработку и внедрение комплекса технико-технологических и организационных решений, обеспечивших в сложноклиматических условиях ускоренное создание нового нефтедобывающего региона.

Программа празднования юбилея В августе в Тюменской области пройдет череда праздничных мероприятий, посвященных юбилею региона. Чтобы тюменцы не пропустили эту дату, глава столицы региона Руслан Кухарук запустил на площади 400-летия Тюмени часы, ведущие обратный отсчет. Здесь же открылась арт-резиденция «Время наших побед», где будет проходить масштабный творческий марафон. Основные торжества по случаю 75-летия области стартуют в пятницу, 16 августа. Официальное мероприятие пройдет в ДК «Нефтяник», а вечером на набережной Туры выступит Тюменский симфонический оркестр. На следующий день, 17 августа, в полдень все районы Тюменской области соберутся на праздник, который организуют на площади 400-летия Тюмени. К работе на мероприятии привлекли около 100 волонтеров, которые предварительно прошли обучение. Добровольцев разделили на несколько групп, одна из которых будет оказывать административную поддержку командам, помогать в поиске необходимой информации, ответов на вопросы, а также решать возникающие проблемы. Вторая группа будет работать со зрителями, помогать в навигации по объекту и его инфраструктуре. Третья — займется потоками людей и будет ориентировать их по площадкам праздника. Вечером того же дня в 19:00 на площади 400-летия Тюмени для горожан и гостей выступит хор Турецкого.

В Тобольске родился известный ученый Дмитрий Менделеев Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Со временем освоение месторождений Западной Сибири получило статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Свою роль в этом сыграл Геннадий Шмаль, будучи первым заместителем министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР (в 1984–1990 годах). Благодаря этому в регион потянулись сотни жителей Советского Союза.

Темпы разведки месторождений Западной Сибири росли с каждым годом. Этому способствовало создание новой инфраструктуры. Одним из строителей сибирских магистралей стал начальник управления транспортного строительства «Тюменьстройпуть» (в 1966–1981 годах) — Дмитрий Коротчаев. Именно под его руководством была построена железная дорога от Тюмени до Нижневартовска и Нового Уренгоя, где впервые было начато возведение насыпей гидромеханизированным способом. Эксплуатация магистрали не только позволила увеличить добычу нефти, но и способствовала строительству местных городов и поселков.

Отдельную веху в истории Тюменской области представляет развитие авиации. Огромных успехов в увеличении объемов пассажирских перевозок, развитии маршрутной сети регион добился при Иване Хохлове, прошедшем во второй половине XX века путь от пилота до начальника управления Тюменского управления гражданской авиации. Он освоил все типы вертолетов семейства Миль и самолеты Ан-2, Ли-2, Ан-24, Ту-134, Ан-12, Як-42. Сам участвовал в эксплуатационных испытаниях нескольких из этих видов воздушных судов. При нем построены искусственные взлетно-посадочные полосы в северных аэропортах области и созданы учебно-тренировочная эскадрилья, Второй Тюменский, Мыс Каменский, Нижне­вартовский, Урайский объединенные авиаотряды, Тазовская отдельная авиационная эскадрилья и Центральное агентство воздушных сообщений.

Вопрос в счастье Тюменская область на протяжении нескольких лет занимает первые строчки рейтинга регионов РФ по качеству жизни, а 98% жителей столицы области считают свой город идеальным. Одной из причин этого является экономическое развитие территории. Так, в регионе выросло производство машин и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий. Объем продукции сельского хозяйства за 2018 год составил 66,2 млрд руб. В области произведено 160,4 тыс. т мяса, 539,5 тыс. т молока, 1,5 млрд штук яиц. Валовой сбор зерна составил более 1,3 млн т. Строители ввели в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья. Оборот розничной торговли за этот же период составил 383,8 млрд руб.

На фоне роста экономических показателей улучшилась и демографическая ситуация в регионе. По данным правительства Тюменской области, за прошлый год численность населения впервые превысила 1,5 млн человек. Росстат зафиксировал годовой прирост населения на 19,6 тыс. человек.

Кадры решают

Во многом такое положение области — заслуга руководителей, которые в разные годы возглавляли регион. Юрий Шафраник, Леонид Рокецкий, Сергей Собянин, Владимир Якушев, Александр Моор — каждый из них внес свой вклад в развитие региона.

Юрий Шафраник был первым главой Тюменской области в постсоветский период, с 1991 по 1993 годы. Его заслуги по развитию промышленности региона оценили в Кремле, назначив министром топлива и энергетики РФ (с 1993 по 1996 годы). С 1996 года он является председателем совета директоров Тюменской нефтяной компании и советником председателя правительства РФ. В феврале 1997 года включен в состав оргкомитета по созданию Центральной топливной компании.

Арт-объект "Кремлевский страж" Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Леонид Рокецкий возглавлял область с 1997 по 2001 годы. Он запомнился реформой местного самоуправления, развитием сельского хозяйства, а также работой над проблемой единства области с округами. За реализацию экономических реформ и активную работу по укреплению российской государственности награжден орденом Дружбы народов, получил госпремию РФ за разработку и внедрение комплекса новых научно-технических решений и технологий для сооружения нулевого цикла нефтегазовых объектов в сложных условиях Западной Сибири. За большой вклад в социально-экономическое развитие северных регионов России ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

С 2001 по 2005 годы губернатором Тюменской области был Сергей Собянин. На этом посту он активно занимался вопросами интеграции автономных округов. Благодаря ему в 2004 году главами трех регионов была подписана межрегиональная программа «Сотрудничество». В период губернаторства Собянина в область вернулись штаб-квартиры ЛУКОЙЛа и Тюменской нефтяной компании, зарегистрирована нефтесервисная компания Schlumberger. Итогом стал десятикратный рост бюджета Тюменской области за пять лет — с 10,5 млрд руб. до 119,9 млрд руб.

Владимир Якушев возглавлял область с 2005 по 2018 годы. Он в полной мере продолжил тот план развития региона, который наметил его предшественник. Приход в область новых производств, продуманная стратегия развития аграрного сектора, эффективная политика привлечения инвесторов, масштабное жилищное строительство, кардинальная реконструкция дорожной инфраструктуры, благо­устройство и динамичное развитие муниципалитетов, эффективная социальная политика — это наиболее яркие примеры его работы.

Александр Моор назначен губернатором 14 сентября 2018 года. За столь недолгий срок он уже успел зарекомендовать себя как крепкий хозяйственник и грамотный менеджер. По оценкам Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», составившего «Национальный рейтинг губернаторов» за март–апрель 2019 года на основании опроса и анкетирования большого числа экспертов, аналитиков и политологов, господин Моор занял в этом рейтинге третье место среди всех глав субъектов Федерации, уступив Алексею Дюмину (Тульская область) и Сергею Собянину (Москва).

Ирина Якино