Суд начал банкротство бывшей компании Ананьевых «Техносерв»

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении одной из крупнейших российских IT-компаний, «Техносерв АС». Ранее группу компаний «Техносерв» возглавлял экс-совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев. В конце 2018 года его отстранили от руководства «Техносервом», который сейчас находится под контролем ВТБ.

Процедура наблюдения была введена по заявлению «Сибэнергомаша». «Техносерв» задолжал компании более 2,2 млрд руб., суд включил эту сумму в реестр требований кредиторов, сообщает «РИА Новости». Временным управляющим выбран Василий Зайцев. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 13 февраля.

Суд также отклонил ходатайство «Техносерва», который просил приостановить производство до момента, пока будет рассмотрен его иск к «Сибэнергомашу». Должник требовал принять отступное в зачет денежных обязательств — это условие содержалось в договоре «Техносерва» с первоначальным кредитором банком «Глобэкс».

Представитель «Сибэнергомаша» утверждает, что упомянутые «Техносервом» условия уже рассматривались другими судами. Они постановили, что соглашение об отступном «не распространяется на текущего кредитора».

Напомним, сначала Алексей Ананьев владел «Техносервом» поровну со своим братом Дмитрием. После краха Промсвязьбанка и раздела активов 100% компании перешло Алексею. В июне 2018-го группа ВТБ закрыла сделку по приобретению 40% «Техносерва». В сентябре еще 49,99% компании оказались у банка в залоге.

О продаже 40% компании читайте в публикации “Ъ” «ВТБ заходит в "Техносерв"».