Александровский машзавод сократил убыток в I полугодии 2019 года

АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) опубликовало отчет о финансовых результатах за I полугодие 2019 года. Согласно документу выручка общества составила 114,9 млн руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 31 млн руб. Убыток за I полугодие 2019 года указан в размере 74,1 млн руб., что почти на 40 млн руб. меньше показателя прошлого года.

АО «АМЗ» производит горно-шахтное оборудование. Последние несколько лет находится в сложном финансовом положении: с 2015 года в арбитражном суде длится процесс, в рамках которого кредиторы АМЗ пытаются добиться банкротства завода. АМЗ контролируется семьей председателя совета директоров АО Геворга Меграбяна.