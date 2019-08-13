Конкурсный управляющий Татфондбанка требует банкротства двух компаний

АСВ в лице конкурсного управляющего Татфондбанка обратилось в суд с иском о банкротстве двух татарстанских предприятий. Речь идет о казанском ООО «Герда» и набережночелнинском «Гидроэлектромонтаже», говорится в электронной картотеке Арбитражного суда Татарстана.

Сумма требований к казанской компании составила 3 млн руб., челнинское предприятие задолжало Татфондбанку 5,5 млн руб.. Оба иска были поданы 12 августа.

Напомним, что зимой этого года АСВ в лице конкурсного управляющего Татфондбанка обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском о банкротстве Казанского научно-исследовательского института авиационных технологий (КНИИАТ).Сумма требования составила 17,7 млн руб.

"Ъ-Казань"