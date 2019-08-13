«НПО Промэкология» оштрафовано за незаконное хранение отходов в Богородском районе

Департамент Росприроднадзора по ПФО в ходе внеплановой проверки деятельности ООО «НПО Промэкология» (сбор неопасных отходов, Нижегородская область) выявил нарушения требований закона при хранении и утилизации промышленных отходов на территории предприятия в Богородском районе. Компанию обязали устранить замечания до 1 октября.

Как было установлено, на территории предприятия хранились обрезки вулканизированной резины, металлические емкости с отходами шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов. Они размещались не на оборудованной площадке для накопления отходов, а на открытом участке – он не защищен от воздействия осадков и ветров.

К административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов») привлечены должностные лица и юрлицо. Общая сумма штрафов составляет 110 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «НПО Промэкология» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является сбор неопасных отходов. Руководителем и собственником является Петр Садовой. По итогам 2017 года при выручке в 4,6 млн руб. убыток компании составил 4,6 млн руб.

Анастасия Еремина