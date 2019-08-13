Житель Сочи получил 2,5 года колонии за одобрение теракта в Архангельске

Вступил в силу приговор Северо-Кавказского окружного военного суда о публичном оправдании террористического акта в здании УФСБ в Архангельске, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Житель Сочи Александр Соколов отправится в колонию общего режима на 2,5 года, он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Суд выяснил, что господин Соколов разместил в интернете тексты о жителе Архангельска Михаиле Жлобицком, совершившем 31 октября 2018 года террористический акт в здании УФСБ России по Архангельской области, в результате которого погиб сам террорист и пострадало три сотрудника органов безопасности. Лингвистическое исследование подтвердило, что в текстах имеются высказывания, оправдывающие терроризм.

О том, как в регионах проходили обыски и допросы в связи с оправданием теракта,— в публикации “Ъ” «Оправдание терроризма разошлось взрывной волной».

Анна Перова, Краснодар