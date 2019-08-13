ФАС России подтвердила сговор челябинского регоператора капремонта и «Жилкомсервиса»

Апелляционная коллегия ФАС России подтвердила решение челябинского УФАС о сговоре между регоператором капремонта и ООО «Жилкомсервис». Речь идет о закупке на поставку и ремонт лифтов для многоквартирных домов по начальной цене в 219 млн руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В апреле челябинское УФАС России вынесло решение об антиконкурентном соглашении между регоператором капремонта Челябинской области и ООО «Жилкомсервис». Ведомство установило, что комиссия по проведению закупок намеренно отклонила заявки двух компаний, заключив в итоге договор с «Жилкомсервисом».

Сотрудники регоператора и «Жилкомсервис», допустившие сговор на торгах будут привлечены к административной ответственности. Также челябинское УФАС России намерено обратиться в суд для решения вопроса о дисквалификации виновных должностных лиц.