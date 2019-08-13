Конституционная ассамблея Венесуэлы лишила иммунитета четырех оппозиционных депутатов

Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы лишила иммунитета четырех депутатов оппозиционного парламента. Ранее Верховный суд страны направил просьбу лишить неприкосновенности Хосе Герру, Томаса Гуанипу и Хуана Пабло Гарсию, они обвиняются в измене родине. «Принято… справедливость необходима»,— сказал спикер Диосдадо Кабельо Рондон (цитата по «РИА Новости»).

Иммунитета был также лишен Рафаэль Гусман по подозрению в причастности к попытке совершить государственный переворот 30 апреля. Всего учредительное собрание лишило иммунитета почти 20 депутатов.

Ранее провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что Николас Мадуро планирует в ближайшее время распустить оппозиционную Национальную ассамблею и назначить досрочные выборы.

Господина Гуайдо поддерживают США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента Мадуро. США ввели ограничительные меры против Венесуэлы, в частности санкции в отношении нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA и венесуэльского Центробанка.

Подробнее о санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».