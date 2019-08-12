Гуайдо сообщил о намерении Мадуро распустить парламент Венесуэлы

Провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует в ближайшее время распустить оппозиционную Национальную ассамблею и назначить досрочные выборы. Соответствующее видеозаявление он разместил в Twitter.

«Завтра они намерены распустить парламент, незаконно назначить парламентские выборы или начать массовое преследование законодателей. Если они это сделают, то результатом будет новая фаза эскалации конфликта»,— сказал господин Гуайдо (цитата по «Интерфаксу»).

Политик уточнил, что официальное решение должно быть принято Учредительным собранием Венесуэлы, заседание запланировано на понедельник, 12 августа.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента Мадуро. США ввели ограничительные меры против Венесуэлы, в частности санкции в отношении нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA и венесуэльского Центробанка.

Подробнее о санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».