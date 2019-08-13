Получившая известность после свадьбы дочери судья Хахалева займется научной работой

Судья Елена Хахалева, ставшая широко известной после того, как была опубликована видеозапись свадьбы ее дочери, которую оценили в $2 млн, получила новое назначение. Она возглавит состав судей Краснодарского краевого суда, которые будут заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам, сообщает «Комсомольская правда» (КП).

Новый председатель суда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям. Решение вступает в силу с 15 августа.

Всего составов судей, которые будут рассматривать гражданские и уголовные дела, десять. Госпожа Хахалева возглавит состав №11. Таким образом теперь она не будет решать судьбы людей и их имущества, пишет КП.

О том, что госпожа Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам, стало известно в конце 2018 года. Тогда было неясно, куда в дальнейшем перейдет на работу Елена Хахалева.

Юристы, опрошенные “Ъ”, говорили, что такая ситуация может означать как продвижение по службе, так и уход.

«Это нормальная практика, что со временем происходит ротация руководящих лиц. Елена Хахалева остается судьей Краснодарского краевого суда, продолжает рассматривать административные дела, в ее работе все остается по-прежнему»,— сообщили тогда в суде.

Напомним, помимо роскошной свадьбы госпожа Хахалева попала еще в один скандал. Летом 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что диплом Елены Хахалевой, полученный ею в Тбилисском государственном университете, поддельный.

Однако последующая проверка подтвердила подлинность ее диплома.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Грузия подтвердила образование судьи Хахалевой».