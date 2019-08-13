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Елена Хахалева

Фото: Российский Государственный Университет Правосудия

Получившая известность после свадьбы дочери судья Хахалева займется научной работой

Судья Елена Хахалева, ставшая широко известной после того, как была опубликована видеозапись свадьбы ее дочери, которую оценили в $2 млн, получила новое назначение. Она возглавит состав судей Краснодарского краевого суда, которые будут заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам, сообщает «Комсомольская правда» (КП).

Новый председатель суда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям. Решение вступает в силу с 15 августа.

Всего составов судей, которые будут рассматривать гражданские и уголовные дела, десять. Госпожа Хахалева возглавит состав №11. Таким образом теперь она не будет решать судьбы людей и их имущества, пишет КП.

О том, что госпожа Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам, стало известно в конце 2018 года. Тогда было неясно, куда в дальнейшем перейдет на работу Елена Хахалева.

Юристы, опрошенные “Ъ”, говорили, что такая ситуация может означать как продвижение по службе, так и уход.

«Это нормальная практика, что со временем происходит ротация руководящих лиц. Елена Хахалева остается судьей Краснодарского краевого суда, продолжает рассматривать административные дела, в ее работе все остается по-прежнему»,— сообщили тогда в суде.

Напомним, помимо роскошной свадьбы госпожа Хахалева попала еще в один скандал. Летом 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что диплом Елены Хахалевой, полученный ею в Тбилисском государственном университете, поддельный.

Однако последующая проверка подтвердила подлинность ее диплома.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Грузия подтвердила образование судьи Хахалевой».

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